Değeri 2,6 milyar dolara ulaşan Getir, Türkiye'nin ikinci Unicorn'u oldu
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Değeri 2,6 milyar dolara ulaşan Getir, Türkiye'nin ikinci Unicorn'u oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Değeri 2,6 milyar dolara ulaşan Getir, Türkiye'nin ikinci Unicorn'u oldu

Getir, aldığı 300 milyon dolarlık yeni yatırımla 2,6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak 5,5 yılda Unicorn olma başarısını gösterdi. Getir böylece 1,8 milyar dolar karşılığında ABD'li mobil oyun şirketi Zynga'ya satılan Peak Games'in ardından Türkiye'nin ikinci Unicorn'u oldu. Geçtiğimiz günlerde Londra'da da hizmete giren Getir; Almanya, Fransa ve Hollanda'da hizmete başlamaya hazırlanıyor.

Dünyada ilk kez ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini 2015 yılında başlattığı belirtilen teknolojik girişim Getir, geçtiğimiz ocak ayında ikinci yatırım turunu 128 milyon dolarla tamamlamıştı. İki ay içinde üçüncü turu da tamamlayan şirket, yerli ve yabancı fonlardan 300 milyon dolar değerinde yeni yatırım alarak değerlemesini 2,6 milyar dolara çıkardı. Getir'in, 5,5 yılda Unicorn olan ilk Türk şirketi olduğu belirtildi.

2 AYDA 2 YATIRIM TURU TAMAMLANDI

İki ay içinde iki tur tamamlayan Getir'de üçüncü turun liderliğini yeni yatırımcılardan Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capital ve mevcut fonlardan New York merkezli Tiger Global üstlendi. Daha önceki tura katılan 8 fondan 7 tanesi de bu son tura katıldılar.

Getir Kurucusu Nazım Salur, "Dünyada ilk kez ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini Getir ile 2015 yılında başlattık. İş modelimize olan yoğun ilgi nedeniyle geçtiğimiz turun üzerinden henüz 2 ay geçmeden bir tur daha yatırım alma imkanı doğdu. Biz de bunu değerlendirerek 300 milyon dolarlık yeni kaynak oluşturarak yurt dışı pazarlarda daha hızlı büyümeye odaklanacağız. Aldığımız bu yatırımla 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye'nin Unicorn'u olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda Almanya, Fransa ve Hollanda'da da Getir operasyonlarını başlatacağız. Pandeminin kontrol altına alınmasını takiben Brezilya'da da bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeyi arzuluyoruz. Şirketin Unicorn olmasında en önemli katkıyı veren bayilerimizin saha çalışanları olan kurye ve depo görevlilerine kıdeme dayalı olarak dağıtılmak üzere, 25 milyon TL'yi bayilerimiz kanalıyla paylaşacağımızı da belirtmek isterim" dedi.

Değeri 2,6 milyar dolara ulaşan Getir, Türkiye'nin ikinci Unicorn'u oldu

LONDRA'DAN SONRAKİ 3 HEDEF: ALMANYA, FRANSA, HOLLANDA

Türkiye'nin Unicorn'u Getir, hizmet verdiği ülke sayısını 5'e çıkarmayı hedefliyor. İkinci turda alınan yatırımın ardından Ocak ayı sonunda Londra'ya hızlı bir giriş yapan şirketin hedefleri arasında Almanya, Fransa ve Hollanda da var. Yeni ülkelerde 2021'in ilk yarısında hizmete başlamayı planlayan şirket, güçlü ekipler oluşturmak için iş başvurularını almaya başladı.

UNICORN NE DEMEK?

Değeri 1 milyon dolar veya daha fazla olan girişimlere Unicorn deniyor. Mayıs 2020'ye kadar Türkiye'de herhangi bir Unicorn bulunmuyordu. Ancak 2010 yılında kurulan İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak Games, ABD'li Zynga'ya 1,8 milyar dolara satılarak Türkiye'nin ilk Unicorn'u oldu. 2,6 milyar dolar değere ulaşan Getir ise Türkiye'nin ikinci Unicorn'u olma özelliğine ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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