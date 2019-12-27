Gerze'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Gerze'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltı alındı.

27.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:17
Gerze'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltı alındı.


Edinilen bilgiye göre, Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 1050 gram kubar esrar maddesi ile şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ile 26 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler A.D ve S.M.K gözaltına alındı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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