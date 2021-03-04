Gercüş'te Kovid-19 denetimi yapıldı
Gercüş ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.
Gercüş ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.
Kaymakam Mevlüt Şekerci, denetimde, koronavirüs salgınının sağlık ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmanın amaçlandığını söyledi.
Denetimde, maske, mesafe ve temizlik konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde uyarılar yapıldığını bildiren Şekerci, ilçede 10 grup halinde 150 personelin denetim yaptığını belirtti.
Şekerci, "Koronavirüs belasını en kısa sürede bitirip normal yaşantımıza dönmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak