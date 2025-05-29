Türkiye'nin İlk Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu 'Osman Gazi' Boğaz'dan Geçti

Türkiye'nin İlk Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu 'Osman Gazi' Boğaz'dan Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yüzer doğalgaz üretim platformu 'Osman Gazi', İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı. Platform, 2026 ortasında Sakarya Gaz Sahası'nda doğalgaz üretimine başlayacak.

Türkiye'nin İlk Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu "Osman Gazi" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

İSTANBUL - Türkiye'nin enerji alanındaki dev yatırımlarından biri olan yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e doğru yol alıyor. Platform, 1 Haziran'da Filyos Limanı'na ulaşarak Sakarya Gaz Sahası'nda 2026 ortasında üretime başlamayı hedefliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Osman Gazi" platformu, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda mevcut günlük 9,5 milyon metreküp olan doğalgaz üretimini iki katına çıkararak 20 milyon metreküpe ulaştıracak. Bu artışla birlikte yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılanmış olacak. Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip olan platform, 140 kişilik personel kapasitesine sahip. Platformdan karaya uzanacak olan 161 kilometrelik ana gaz iletim hattı üzerinden işlenen doğalgaz, ulusal şebekeye aktarılacak.

"Osman Gazi" platformunun İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler eşlik ediyor. Geçişin yaklaşık 11 saat sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev

Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Taksim'de kabus oteli! 'Japon'un vaadine kandı, 2 gün işkence gördü

'Japon'un vaadine kandı, alıkonulup 2 gün işkence gördü
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra felaketi yaşadı
Yıldız futbolcu Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı: Yarın son maçıma çıkıyorum

Taraftarın sevgilisi Galatasaray'a veda etti
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.