Türkiye-İran Sınırında 2 Kilometrelik Tır Kuyruğu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda İran kaynaklı sistemsel sorunlar nedeniyle 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Tır sürücüleri, İran'a geçmek için uzun süre beklemek zorunda kalıyor.
Türkiye- İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu
HAKKARİ - İran tarafından günlerdir yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.
Esendere Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 2 kilometreye ulaştı. Tır sürücüleri, Esendere Sınır Kapısı'ndan İran'a geçip yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor. 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştuğunu belirten Hasım Han, "Öğlen saatlerinde Yüksekova'dan Esendere'ye gittiğimiz sırada 2 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu duruyordu. Sorduğumuzda ise İran tarafından kaynaklı olduğu söylenildi. İnşallah kısa sürede bu da biter yollarına devam ederler" dedi.