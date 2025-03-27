Türk Hava Yolları'nın Ohrid seferleri başladı

İSTANBUL - Türk Hava Yolları tarafından Kuzey Makedonya'nın Ohrid şehrine ilk sefer gerçekleştirildi. Uçağı Ohri'de Kuzey Makedonya Başbakanı, Kuzey Makedonya Ulaştırma Bakanı ve Türkiye'nin Kuzey Makedonya Büyükelçisi karşıladı.

Türk Hava Yolları tarafından Kuzey Makedonya'nın Ohrid şehrine ilk sefer gerçekleştirildi. TK 1011 sefer sayılı THY uçağı İstanbul Havalimanı'ndan 15.00'da havalandı. 2 saatlik uçuşun ardından THY uçağı için Ohrid Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. İstanbul Havalimanı'ndan kalkışı gerçekleştirilen ilk seferde vatandaşlara lokum ikram edildi. İlk seferin gerçekleşmesi sonrası Ohrid Havaliman'ında kurdele kesimi gerçekleştirildi. Açılışa, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mıckoski, Kuzey Makedonya Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nıkolovskı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, TAV Havayolları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan ve Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy katıldı.

Kurdele kesimi sonrasında düzenlenen törende konuşan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "TAV Havalimanları olarak bu yıl Kuzey Makedonya'da 15'inci yılımızı kutluyoruz. 2010'da bu yana başkent Üsküp ve Ohrid'in Havalimanlarında yaklaşık 300 milyon Euro tutarında yatırım yaptık. Aynı dönemde de yolcu trafiğini yaklaşık 4 katına çıkardık. Hükümet ve sivil havacılık otoritesi işbirliğinde Makedonya'nın tanıtımına, kalkınmasına destek veriyoruz" dedi.

"Ohrid uçuşlarımız ile dostluğumuza katkı sunmaktan onur duyacağız"

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise geçtiğimiz günlerde Makedonya'da yaşanan yangın felaketine de değinerek, "Yaşanan üzücü olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kuzey Makedonya halkına baş sağlığı diliyorum ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kuzey Makedonya'ya ilk uçuşu 1998 yılında Üsküp'e gerçekleştirmiştik. Halihazırda Üsküp'e A-jet ile birlikte haftada 18 uçuş yapıyoruz. Kuzey Makedonya'da ikinci uçuş noktası olan Ohrid seferlerimize başlamanın gururunu yaşıyoruz. Guiness Rekorlar kitabında tescillenen unvanımız, dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olarak mutluluğumuzu paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi Ohrid'ye ulaştıracağız. Ohrid çıkışlı yolcularımızı ise ödüllü konforumuz ile 6 kıtaya uçabilecek. Dünyada 131 ülkeye uçuyoruz 353 noktayı birbirine bağlıyoruz. 480 uçağımız ile dünyanın en büyük 9'uncu filosuna sahip havayoluyuz. Haftada 4 sefer planladığımız Ohrid uçuşlarımız ile dostluğumuza katkı sunmaktan onur duyacağız. Doğası ve uçuş kültürü ile Ohrid, uçuş ağımızın kıymetli bir destinasyonu olacak. Avrupa'nın en iyi havayolu ödülümüz ile misafirlerimizi ağırlayacağız. Ohrid yolcuğumuzda onlara bu kalitemiz ile eşlik edeceğiz" diye konuştu.

Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy ise Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki tarihi bağlarına atıfta bulunarak iki ülkenin dost olduğunu vurguladı.

"Güzide havayolları şirketleri ile çalışıyoruz"

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mıckoski de, "Ülkemiz havayolu taşımacılığı konusunda çok ciddi bir merkez konumundadır. Yeni uçuşlar açarak havalimanlarında uçuş sayılarının artmasına ve alt yapının gelişmesine imkan sağlıyoruz" şeklinde konuştu.