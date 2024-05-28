TMSF FETÖ firarisi Akın İpek'in yalısını 750 milyon liradan satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin lüks semti Bebek'teki yalısını 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı.

İHALEYE GİRECEKLER İÇİN SON TARİH 25 HAZİRAN

Koza- İpek Holding'e ait satışa çıkarılacak yalı için 27 Haziran'da yapılacak ihale, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. TMSF'den yapılan açıklamada ise İpek'in yalı için bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarıyla belirlenen 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden ihale düzenleneceği belirtildi. Yaklaşık 10 yıllık hukuki sürecin ardından düzenlenen ihaleye katılım için gerekli belgelerle birlikte şartnamenin 25 Haziran'a kadar TMSF'ye teslim edilmesi gerekiyor.

BEYAZ VE KAHVERENGİ KÖŞKLERİN ÖZELLİKLERİ

Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İkinci derece eski eser niteliğindeki "Beyaz Köşk"te iki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunuyor. Ayrıca yapıda 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanı ve 208 metrekare de teras yer alıyor. "Kahverengi Köşk" olarak adlandırılan diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşuyor. "Kahverengi Köşk"te ayrıca brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor. Öte yandan FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.