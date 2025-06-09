Sivas'ın Gürün İlçesinde Afet Konutları Hızla Yükseliyor

Asrın felaketinden etkilenen Sivas'ın ilçesinde afet konutları hızla yükseliyor

SİVAS - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinde afet konutları hızla yükseliyor. 80 konutluk ikinci etap TOKİ konutlarında yüzde 75'lik ilerleme kaydedildi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremleri en çok hisseden Sivas'ın Gürün ilçesinde 236 ağır hasarlı bina yıkılmıştı. Evleri ağır hasar alan ve yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından çalışma başlatılmış ve iki farklı etapta çalışmalar başlatılmıştı. 85 konutluk ilk etapta sona gelinirken 79 konutluk ikinci etapta ise çalışmalar son hızıyla sürüyor. 50 gün gibi kısa bir sürede betonarme inşaatı tamamlanan konutlarda mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan işçiler, afet konutlarını bitirerek hak sahiplerine ulaştırmayı düşünüyor.

İnşaat çalışmaları ile ilgili bilgiler veren şantiye şefi Ahmet Karaoğlanoğlu, "Bu konutlara kasım ayında başladık. Aralık ve ocak ayı içerisinde betonarme inşaatımızı bitirdik. Akabinde ince imalatımızı da yüzde 75 seviyelerine getirdik. Yaklaşık 6 aydır aralıksız çalışıyoruz. Ortalama bir ay içerisinde de dekorasyon, peyzaj ve yol çalışmasını bitirip temmuz sonu veya ağustos ayı gibi anahtar teslimi yapmayı planlıyoruz. Burada 4 bloktan oluşan 80 dairelik bir projemiz var. Hızlı olmasının sebebi; daireleri bir an evvel vatandaşlarımıza teslim etmek, mağduriyetlerini ortadan kaldırmak. Bunun için uğraşıyoruz. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde bitirmek için çabalıyoruz" diye konuştu.