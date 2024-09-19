Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Atatürk Havalimanı terminalini 'Terminal İstanbul' projesiyle dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz"

"Togg, bizler için ülkemizin 60 yıllık yerli ve milli otomotiv rüyasını gerçekleştirmekten çok daha fazlasını ifade ediyor"

"Türkiye'nin milli ve özgün İHA'ları, dünyada savaş paradigmasını ve jeopolitik dengeleri değiştirici unsurlar olarak tanımlanıyor"

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hızlı büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerinin, daha hızlı ölçeklenmesine ve küresel pazarlara açılmasına da rehberlik ediyoruz. Atatürk Havalimanı terminalini 'Terminal İstanbul' projesiyle dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MEF Üniversitesi'nde Teknoloji Geliştirme Merkezi açılış törenine katıldı. Törende, Bakan Kacır'a İstanbul Valisi Davut Gül, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Şahin, KosgebBaşkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu eşlik etti. Törende konuşan Bakan Kacır, "Bugün bilgi ve üretimin buluştuğu, yenilikçi fikirlerin ürüne dönüştüğü Teknoloji Geliştirme Merkezilerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içindeyiz. İstanbul ve Türk iş dünyasının kalbinde teknoloji tabanlı başarılı girişimlerin yuvası olacağını ümit ettiğimiz 'MEF TEKMER'in teknoloji girişimciliği ekosistemimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dünya, tarihinin en güçlü teknoloji devrimlerinden birinin eşiğinde yer alıyor. Yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri ve bulut bilişim gibi yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler, sosyal hayattan iş süreçlerine, üretim modellerinden tüketici davranışlarına kadar her alanda radikal dönüşümlere neden oluyor. Bu yeni teknolojik düzende, sürdürülebilir başarı ve rekabet avantajı elde etmemizde güçlü üretim altyapıları ile birlikte özgün ve yenilikçi çözümler üretme kabiliyetine sahip teknoloji ve inovasyon ekosistemleri anahtar rol üstleniyor. Türkiye olarak bizler de bu yeni dünya düzenini, ülkemizin rekabetçiliğinin artması ve "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonumuz ışığında 'Tam Bağımsız Türkiye'nin inşası yolunda bir fırsat olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Küresel rekabet gücümüzü artıracak projeleri hayata geçiriyoruz"

Küresel rekat gücünü artırmak için projeler hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Kacır, "Bu doğrultuda, küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin edecek projeleri hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin, araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin parlak fikirlerinin iş modellerine, girişimlere dönüşmesi için onların teknoloji ve inovasyon ekosistemi ile etkileşimlerini güçlendirecek adımları atıyoruz. Teknolojide paradigma değişimlerine doğru zamanda odaklanarak yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Bu anlayışın işaret fişeğini savunma sanayinde yaktık. Gerçekleştirdiğimiz ürün, sistem ve hatta alt sistem bazlı yerlileşme çalışmaları ile sektörde yüzde 20 olan yerlilik oranını yüzde 80'e çıkardık. Bugün Türkiye'nin milli ve özgün İHA'ları, dünyada savaş paradigmasını ve jeopolitik dengeleri değiştirici unsurlar olarak tanımlanıyor. Şimdi benzer anlayışı sivil alanlarda uyguluyoruz. Ülkemizin teknoloji geliştirme kabiliyetinin bir nişanesi niteliğindeki yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg'u Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ve vizyonuyla milletimizle buluşturduk. Togg, bizler için ülkemizin 60 yıllık yerli ve milli otomotiv rüyasını gerçekleştirmekten çok daha fazlasını ifade ediyor. Togg, otomotiv sektörünün yeni mobilite ekosistemine dönüşümünde, ülkemizin 'ben de varım' dediğini tüm dünyaya kanıtı niteliğindedir. Togg, bugün girşimcilik ekosistemimizdeki birçok startup ile çalışarak inovasyonu teşvik etme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; girişimcilik ekosistemini büyüterek ülkemizin teknoloji üretme ve geliştirme altyapısını kuvvetlendirmeyi, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımanın reçetesi olarak görüyoruz. Bu nedenle; güçlü bir girişimcilik ekosistemine sahip olmak Milli Teknoloji Hamlesi'nin taşıyıcı sütunları arasında yer alıyor. Ar-Ge teşviklerimizden teknopark uygulamalarımıza, TÜBİTAK desteklerinden KOSGEB programlarına ve girişim sermayesi fonlarına kadar pek çok uygulama ve düzenleme ile ülkemizde yeni teknoloji girişimlerinin yeşermesi ve ölçeklenmesi için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Güçlü bir girişimcilik ekosistemine sahip olmak Milli Teknoloji Hamlesi'nin taşıyıcı sütunları arasında yer alıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak girişimcilik ekosistemini büyüterek Türkiye'nin teknoloji üretme ve geliştirme altyapısını kuvvetlendirmeyi, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımanın reçetesi olarak gördüklerini söyleyen Bakan Kacır, "Bu nedenle güçlü bir girişimcilik ekosistemine sahip olmak Milli Teknoloji Hamlesi'nin taşıyıcı sütunları arasında yer alıyor. Ar-Ge teşviklerimizden teknopark uygulamalarımıza, TÜBİTAK desteklerinden KOSGEB programlarına ve girişim sermayesi fonlarına kadar pek çok uygulama ve düzenleme ile ülkemizde yeni teknoloji girişimlerinin yeşermesi ve ölçeklenmesi için çalışıyoruz. Girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşları arasında iş birliğini ve sinerjiyi artıran çalışma modeliyle girişimcilik ekosistemimiz için önemli kazanımlara imza attık. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejimizin ana uygulamalarından biri 'Turcorn 100 Programı'yla da erken aşamayı başarıyla geçtik. Hızlı büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerinin, daha hızlı ölçeklenmesine ve küresel pazarlara açılmasına da rehberlik ediyoruz. Atatürk Havalimanı terminalini 'Terminal İstanbul' projesiyle dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz. Binlerce teknoloji firması ve girişimine hizmet edecek, her yıl onlarca etkinlik düzenleyecek kapasiteye sahip Türkiye'nin en büyük teknoparkını kuruyoruz. Teknoloji girişimlerin çalışanlarına hisse opsiyonu sunabilmelerinin önünü açan ve vergi avantajı sağlayan yasal altyapıyı oluşturduk. Girişim sermayesi fonlarına yurt dışından kaynak girişini hızlandırmak için, fonların yurt dışına yatırım yapma esnekliğini artırıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye, teknoloji girişimciliğinde Avrupa'nın yıldızı olarak ifade ediliyor"

Türkiye'nin, teknoloji girişimciliğinde Avrupa'nın yıldızı olarak ifade edildiğini belirten Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Tek bir satır mevzuat düzenlemesi yapmadan, sadece Bakanlıklar arasında iş birliği ve koordinasyonu güçlendirerek üst düzey yetkinliklere sahip kişilerin ülkemizde çalışma izin sürecini iki haftaya indiren Yetenek Transferi Programı'nı gerçekleştirdik. ve bu pazartesi de teknoloji alanında yetkinliklere sahip profesyoneller ve yenilikçi girişimlerin başarı yolculuklarını Türkiye'de daha güçlü ivmeyle sürdürmelerine imkam tanıyan Türkiye Tech Visa Programı'nı ilan ettik. Attığımız inovasyon dostu adımların neticesinde daha düne kadar milyar dolar değerlemeye ulaşan teknoloji girişimi olmayan ülkemizde 7 Turcorn'a ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye, teknoloji girişimciliğinde Avrupa'nın yıldızı olarak ifade ediliyor. Bugüne kadar ülkemiz girişimcilik ekosisteminin elde ettiği başarı; buzdağının yalnızca görünen yüzü. Türkiye yüzlerce Turcorn olma potansiyeline sahip teknoloji girişimciliğine ev sahipliği yapıyor. Hedefimiz 2030'a dek 100 Turcorn'umuzun, 100 bin teknoloji girişimimizin ülkemizde doğması, ülkemizde büyümesi ve dünyaya açılması. Turcorn'larımızdan yüzlerce, binlerce yeni girişim doğmaya devam edecek" dedi.

"Yüksek teknolojili ürünler üretmemiz lazım"

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Üretim ve tüketim alışkanlıkları değişiyor. BU değişince de ülkenin, şehrin rekabet gücünün buna hazır olması gerekiyor. Kiminle otursak ve konuşsak, söylenen şey şu; Yüksek teknolojili ürünler üretmemiz lazım. Yüksek katma değerli ürünler üretmemiz lazım. Dolayısıyla bununla daha iyi rekabet ederiz. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Bu nasıl olacak? Sadece sanayicinin elimde param var, sermayem var. Hadi niyet ettim, yüksek teknolojili üretmeye şeklinde olmuyor. Bugün sayın Bakanımızın liderliğinde, yıllardır devam eden TEKMER'ler başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın her alanındaki destekleri, ilkokullardaki Dene Yap Atölyeleri'nde tutun TEKNOFEST'lerdeki yarışmalara kadar bir ekosistemin oluşması gerekiyor. Üniversitemizde bugün çok kıymetli bir etkinlik oluyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan, törende konuşmaların ardından kurdele kesildi. Açılış gerçekleştirildikten sonra Bakan Kacır öğrencilerin kurduğu stantları gezerek projelerle ilgili bilgi aldı.