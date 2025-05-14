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NATO, Türkiye'nin Dışişleri Bakanları Toplantısı için Yusuf Dikeç'i Tanıttı

NATO, Türkiye'nin Dışişleri Bakanları Toplantısı için Yusuf Dikeç'i Tanıttı
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NATO, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için hazırladığı videoda, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanmış olan Yusuf Dikeç'e yer vererek Türkiye'nin coğrafi konumuna ve NATO'nun önemi vurgulandı.

NATO, Yusuf Dikeç'le Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına "Hoş Geldiniz" dedi

ANKARA - NATO, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için hazırladığı videoda Yusuf Dikeç'e yer verdi.

Türkiye, 14-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına ev sahipliği yapıyor. Toplantı nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan NATO, videoda 2024 Yaz Olimpiyatları'nda havalı tabanca karma takımda Türkiye'ye gümüş madalyayı getiren ve atış tarzı ile dünyada ses getiren Yusuf Dikeç'e yer verdi.

Videoda, Türkiye'nin coğrafi konumu, NATO'nun en büyük ikinci ordusu oluşuna vurgu yapan Dikeç, gelecek yıl NATO zirvesinin Türkiye'de gerçekleşeceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK - Genel
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