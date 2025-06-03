Kurbana Hazırlık: Kayseri'de Pazarlar Hareketlendi

Kurbana Hazırlık: Kayseri'de Pazarlar Hareketlendi
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Kurban Bayramı'na gidilirken Kayseri'deki kurban pazarlarında yoğun pazarlıklar başladı. Besiciler ve vatandaşlar fiyatlar üzerinde sıkı müzakerelere girişirken, polis ve zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

Kurban pazarlarında hararetli pazarlık

KAYSERİ - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kayseri'deki kurban pazarındaki pazarlıklar hareketlendi.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala vatandaşlar, keseceği kurbanlıklar için kurban pazarlarına gelmeye başladı. Kocasinan ilçesinde bulunan Erkilet Bülbülpınarı Kurban Pazarı'nda besiciler hayvanlarını istediği fiyata satmak, vatandaşlar ise istedikleri kurbanlıkları uygun fiyata almak için sıkı pazarlığa tutuşurken, polis ve zabıta ekipleri ise gün boyu denetimlerini sürdürüyor. Besici Salih Kulaksız; "10 gündür Erkilet'te mal satıyoruz. 10 tane mal getirdim, 3 tanesini sattım. Satışlar bu sene düşük. 1 ton gelen mal 250 bin civarı gidiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Genel
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