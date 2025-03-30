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Kış Uykusundan Uyanan Ayılar Sarıkamış Sokaklarında Görüntülendi

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek arayışıyla şehir merkezine inerek çöp konteynerlerini karıştırdı. Agresif tavırlarıyla dikkat çeken ayılar, görüntülendi.

Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan ayılar sokaklarda böyle görüntülendi

KARS - Kars'ta havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, ilçe merkezine indi. Aç kalan ayılar, yiyecek arayışıyla mahalle aralarında çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde görülen ayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Ayıların agresif tavırları ise kameraya yansıdı.

Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanır uyamaz karınlarını doyurmak için yerleşim yerlerine inen 2 boz ayı çöplerin içerisinde hem yiyecek aradı, hem de etrafı gözledi.Bir süre yiyecek arayan ayılar daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözlerden kayboldu. O anlar anbe an cep telefonuyla kaydedildi.

Kış Uykusundan Uyanan Ayılar Sarıkamış Sokaklarında Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET SEFA ÇETİNKAYA - Genel
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