Kayseri'de Milli Takım Forması Satışları Patladı

Kayseri'de Milli Takım Forması Satışları Patladı
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Kayseri'de Milli Takım Forması Satışları Patladı
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Türkiye-Galler maçı öncesinde Kayseri'de milli takım formalarına yoğun ilgi var. Esnaflar, satışların iyi olduğunu belirtirken, taraftarlar maça destek vermek için forma satın alıyor.

Kayseri'de milli takım formalarının satışı arttı

Galler Milli Takımı'nın taraftarları Kayseri sokaklarında

KAYSERİ - Kayseri'de, Türkiye- Galler maçı öncesinde milli takım formalarının satışları arttı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında yarın A Milli Futbol Takımı Kadir Has Stadyumu'nda Galler'i konuk edecek. Kentte milli maç heyecanı yaşanırken, maçı izlemeye gidecek olan vatandaşlar da milli takımın formasına ilgi gösterdi. Tarihi Kapalı Çarşı forma satışı yapan esnaflar, satışların iyi olduğunu söyleyerek, milli takıma başarılar diledi. Esnaflardan Halil Şahan; "Biz maça bilet bulamadık. Çıktığı anda bitti. Milli takımımızı destekliyoruz. Forma satışlarımızda güzel. Milli takımımızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Formalara ilgi çok yoğun" dedi.

Milli takım formalarına ilgili olduğunu kaydeden Musa Karakaş ise; "Formaya ilgi var. Beklentilerimizin dışında değil. İnşallah galip geleceğiz. İnşallah daha sonraki süreçte milli takım maçları Kayseri'mizde olur. Maçla beraber bir hareketlilik oldu. Hepimizde heyecan var. İnşallah milli takımımız galip gelir" şeklinde konuştu.

Galler Milli Takımı taraftarları Kayseri sokaklarında

Öte yandan; maçı izlemek üzere Kayseri'ye gelen Galler Milli Takımı taraftarları da tarihi Cumhuriyet Meydanı'nı ve kapalı çarşıyı gezdi. Burada alışveriş yapan Gallerli taraftarlar esnafla da sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜKREMİN KAYA - Genel
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