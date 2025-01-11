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Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

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Kanal İstanbul projesinin Sazlıdere Köprüsü'nün ayaklarının yüksekliği 90 metreyi geçti. Projeye dahil olan köprünün inşaatında çalışmalar hız kazandı ve köprü 1618 metre uzunluğa ulaşacak.

Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün ayakları 90 metreyi aştıKanal İstanbul'un ilk köprüsünün ayakları yol seviyesinin üzerine çıktı.

Kanal İstanbul'un İlk Köprüsü Yükseliyor

Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere Köprüsü'nün ayakları yükselerek yolun geçeceği seviyeyi aşarak yaklaşık 90 metreye ulaştı. Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köprüsü'nün son durumu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Kanal İstanbul'un İlk Köprüsü Yükseliyor

İstanbul için 'çılgın proje' olarak belirtilen Kanal İstanbul'daki en önemli köprülerden birisi olan Sazlıdere köprüsünde çalışmalar tekrar hız kazandı. Köprünün yolu geçecek seviyenin üzerine çıktı. Yaklaşık 90 metre üzerinde çıkan köprünün her iki ayağında hummalı çalışma havadan çekilen görüntüleri yansıdı. Köprünün her iki yakadaki onlarca vinç aynı anda çalışıyor. Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu 1618 metre olacak. Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli olacak. Köprünün platform genişliği 46 metre Diamond geometrisi tasarımı dikkat çeken köprü kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.

Kanal İstanbul'un İlk Köprüsü Yükseliyor

Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Genel
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Yorumlar (98)

Haber Yorumlarıoltan afatsum:

hani para yoktu Kanal İstanbul acelesi mi var vatandaş aç

Yorum Beğen936
Yorum Beğenme340
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit Dağ:

Yok depremi tetikler yok bilmem ne yapar,bir tane salak bir kelime attı ortaya bin tane salak arkasından havlıyor.

Yorum Beğen358
Yorum Beğenme647
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhabbet Kuşu:

bilimsel bı kanıtın varsa seninde arkandan yururler

yanıt5
yanıt4
Haber YorumlarıSer_hat:

En büyük köpek sensin.kemik yaladığın belli

yanıt10
yanıt8
Haber YorumlarıSaffet Akkaya:

peki Hamit salağı sen kime havlıyorsun?

yanıt5
yanıt6
Haber YorumlarıSaffet Akkaya:

sen kimin arkasından zırlıyorsun Hal-it

yanıt5
yanıt7
Haber YorumlarıPc Copat:

Bence de sadece sen havla diğerleri beceremiyor :)

yanıt6
yanıt5
Haber YorumlarıMehmet YILMAZ:

Sen akıllısın dimi?

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Sen çok akıllısın ki tetiklemeyeceğini biliyorsun mınevladı

yanıt2
yanıt4
Haber YorumlarıTuran Turan:

Devletin memura emekliye veremedigi maas zamlari yine yandas muteahhite verilmis demekki.

Yorum Beğen697
Yorum Beğenme229
yanıtYanıtla
Tüm 98 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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