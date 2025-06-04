Gaziantep'te Baklava Üretiminde Bayram Yoğunluğu

Gaziantep'te Baklava Üretiminde Bayram Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'na günler kala Gaziantep'teki baklavacılar, artan talep üzerine yoğun mesai yaparak Antep baklavası üretimini 6 kat artırdı. Hamido Baklava Gıda ve Üretim Müdürü Tuğçe Sarıoğlu, kaliteli malzemelerle yapılan baklavanın ucuz olamayacağını vurguladı.

Baklavacıların bayram mesaisi başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in tescilli lezzeti Antep baklavasının üretimi Kurban Bayramı'na günler kala arttı.

Kurban Bayramı'na günler kala Gaziantep'te bayramların vazgeçilmez lezzeti Antep baklavasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar siparişlerini vermeye başladı. Artan talep üzerine baklavacılar yoğun mesai yaparak siparişlere yetişmeye çalışıyor. Hamido Baklava Gıda ve Üretim Müdürü Tuğçe Sarıoğlu, ustaların hummalı bir şekilde çalıştıklarını ve vardiyalı sisteme geçerek üretimi 6 kat artırdıklarını söyledi.

" Gaziantep'te bayram demek baklava demek"

Bayramda baklavaya olan talebin fazla olduğunu söyleyen Sarıoğlu, " Gaziantep'te bayram demek baklava demek. Biz de bu süreci büyük bir sorumlulukla yürütüyoruz. Her siparişte aynı kaliteyi, aynı özeni göstermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki o baklavalar, bayram sabahı milyonlarca sofraya misafir olacak. Kaliteli bir baklava kendini ilk lokmada belli eder. Sadeyağı ağır gelmeyecek, şerbeti boğmayacak, fıstığı ağzınızda ezilecektir. Biz birinci sınıf sade yağ, birinci sınıf boz iç fıstık ve el emeğiyle hazırlanmış incecik yufka kullanıyoruz. Gerçek baklava, malzemesiyle, ustalığıyla konuşur" dedi.

"Kaliteli malzemeyle, ustalıkla yapılan bir baklava ne yazık ki ucuz olamaz"

Kaliteli baklava ile ilgili bilgi veren Sarıoğlu, "Evet, çok önemli. Bugün bir kilo boz iç Antep fıstığının, sadeyağın maliyeti ortada. Kaliteli malzemeyle, ustalıkla yapılan bir baklava ne yazık ki ucuz olamaz. Ucuz diye alınan baklavaların margarin, nişasta bazı glikoz şurubu, hatta yer fıstığı kullanılabiliyor. Bu da hem lezzeti hem sağlığı tehlikeye atıyor. Tüketicilerimizden ricamız: lütfen etikete, içeriğe ve markaya baksınlar. Hamido Baklava bugün sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde tanınan bir marka haline geldi. Almanya, İngiltere, ABD, İsviçre, İrlanda, Fransa, Suudi Arabistan gibi pek çok ülkeye ürün gönderiyoruz. Ürünlerimizle gittiğimiz her yerde 'Gerçek Gaziantep baklavası' diyerek sofralara giriyoruz. Bu bizim için hem gurur hem de büyük bir sorumluluk" şeklinde konuştu.

"Sırrımız sistemli çalışma, kontrollü üretim ve işini seven bir ekip"

Hamido Baklavanın kalitesiyle ilgili konuşan Sarıoğlu, "Sırrımız sistemli çalışma, kontrollü üretim ve işini seven bir ekip. Her ürünümüz üretimin başından sonuna kadar denetimden geçiyor. El emeğiyle teknolojiyi bir araya getiriyoruz. Ustalarımızın maharetiyle, mühendisliğin disiplinini birleştiriyoruz. Bu nedenle ne kadar yoğun olursak olalım, asla kaliteden taviz vermiyoruz. Bayramın adı tatlıdır. Biz de bu tatlıya lezzet katmak için çalışıyoruz. Hamido Baklava olarak, her sofraya ulaşmak, her tebessüme bir dilim katkı sunmak istiyoruz. Herkese sağlıkla, sevgiyle ve tatlı geçecek bir bayram diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere, Ukrayna'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor

İngiltere'nin bu hamlesi Rusya'yı çok kızdıracak
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Fenerbahçe'den imza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor

İmza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Tekirdağ'da müteahhit silahlı saldırıda öldürüldü

Müteahhite iş yerinde silahlı saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.