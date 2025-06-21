Ekrem İmamoğlu'nun Babasına Ait Araziye Jandarmadan Arama

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Ekrem İmamoğlu'nun Babasına Ait Araziye Jandarmadan Arama
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait olduğu iddia edilen arazide jandarma ekipleri akşam saatlerinde arama yaptı. İnceleme yaklaşık 2 saat sürdü ve bölgedeki güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait olduğu iddia edilen Güre'deki arazide arama yapıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait olduğu öne sürülen bir arazide jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde arama yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Güre Mahallesi'nde belirtilen arazide yaklaşık 2 saat süren detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Arama bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bir iş makinesi de bölgede görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - Genel
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