Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti
Haber Videosu

Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti Dev platformun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi dron ile görüntülendi İspanya'dan Romanya'ya giden yaklaşık 60 metre yüksekliğinde, 120 metre boyunda, 77 metre genişliğindeki 'Transocean Barents' Petrol Platformu İstanbul...

Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev platformun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi dron ile görüntülendi

İSTANBUL - İspanya'dan Romanya'ya giden yaklaşık 60 metre yüksekliğinde, 120 metre boyunda, 77 metre genişliğindeki 'Transocean Barents' Petrol Platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti. Dev platformun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi.

Yaklaşık 60 metre yüksekliğinde, 120 metre boyunda, 77 metre genişliğindeki 'Transocean Barents' Petrol Platformun İspanya'dan Romanya'ya yolculuğu sürüyor. Dün Çanakkale Boğazı'ndan geçen dev platform, bir süre sonra Marmara Denizi'ne ulaştı. İstanbul Boğazı ise dev platformun geçişi öncesi çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. 'Transocean Barents' Petrol Platformuna boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-8', 'Kurtarma-7', 'Kurtarma-12', 'Kurtarma-11', 'Kurtarma-18' römorkörleri ile Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun" da refakat etti. Vatandaşlar ise dev platformun geçişini merakla izledi. Öte yandan dev platformun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA - Genel
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var

Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
Trump'tan Putin'e bir tehdit daha: Ateşle oynuyor

Putin'in son hamlesi Trump'ı küplere bindirdi: Ateşle oynuyor
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
ABD, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 90 bin tondan fazla silah ve askeri teçhizat gönderdi

ABD'den Gazze'ki katliamlara tam destek! 90 bin ton teslim edildi
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak

Trump'ın şirketinden piyasaları sallayacak "yatırım" kararı
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.