Beypazarı'nın Yöresel Lezzetleri Bayram Sofralarını Süslüyor

Beypazarı'nın Yöresel Lezzetleri Bayram Sofralarını Süslüyor
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Beypazarı'nın ünlü 80 katlı baklavası ve yaprak dolması, Kurban Bayramı için hazırlanmaya başlandı. Kınalı Eller Kadın Kooperatifi, geleneksel yöntemlerle hazırladığı lezzetleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Beypazarı'nın yöresel zenginlikleri bayram sofralarını süslemek için hazır

ANKARA - Beypazarı'nın meşhur 80 katlı baklavası ve Beypazarı yaprak dolması bayram sofralarını süslemek için hazır bekliyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte baklava ve sarma siparişlerinde yoğunluk yaşanıyor. İlçenin meşhur 80 katlı baklavası ve Beypazarı yaprağından yapılan yaprak dolmalara Türkiye'nin 4 bir yanından ilgi yağıyor.

Kınalı Eller Kadın Kooperatifi'nde yapılan yöresel lezzetler bayram sofraları için hazırlanmaya başlandı. Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Deniz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada hazırlıkların yoğunluğundan bahsederek, "Kurban Bayramı için 80 katlı baklavamız, sarı burmamız, oklavadan çekme baklavalarımızı yapıyoruz. Bunların yanı sıra Beypazarı yaprağından yaprak dolması dolduruyoruz, yani yaprak sarıyoruz" dedi.

"Türkiye'nin 81 ilinden siparişlerimiz var"

Yapılan yiyecekleri annelerin geleneksel usulleriyle yaptıklarına dikkati çeken Deniz, "80 katlı baklava açıyoruz. Tamamen el yapımı, nişastasız köy baklavası yapıyoruz. Baklavamızda 2 kat ceviz olur. Bu çok mühimdir ve kocaman siniler de yaparız. Bunun yanı sıra yemesi kıtır kıtır, kibir kibir isterseniz oklavadan çekiyoruz. Daha böyle ikramı kolay.

Bunun yanı sıra da sarı burmamız var. O da üçgen üçgen tercih meselesi. Bu şekilde 3 çeşit baklavayı yapıyoruz ve sizlere gönderim yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Siparişlere yetişemediklerini anlatan Deniz, "Türkiye'nin 81 ilinden siparişlerimiz var. Çok hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Baklavamızı ben şöyle söylüyorum, anne elinden çıkması, bu bizim için çok önemli" diye konuştu.

"Bayram için Beypazarı'nın dolmasını, coğrafi işaretiyle Beypazarı dolmasını sardık"

Deniz, Meşhur Beypazarı yaprağının toplanma zamanı olduğunu dile getirerek, "Kendi yediğimiz baklava gibi piyasaya sunmamız. Onun için zaten talebi çok oluyor. Yaprak sarması Kurban Bayramımız tam zamanına denk geldi. Çünkü tap taze yapraklarımız çıktı şu an. İnceciktir, damarsızdır ve mayhoş, ekşi bir tadı vardır yaprağımızın. Bununla birlikte incecik sararız biz yaprağımızı. Normalde yapraklar yarım saat, bir saatte pişerse bizimki 15 dakikada pişer. Yemesi de çok tatlı ve nefis olur. Bayram için Beypazarı'nın dolmasını, coğrafi işaretiyle Beypazarı dolmasını sardık" bilgisini paylaştı.

"Sarmalarımız, baklavalarımız yetişmiyor"

Kooperatif üyesi Nesrin Dinçkan ise Beypazarı'nın Ankara'nın en turistik yerlerinden biri olduğunu aktararak, "Baklavalarımızı yapıyoruz. Talep bu sene çok fazla, yetişemiyoruz. Beypazarı Ankara'nın en yakın turistik ilçelerinden biri. O yüzden insanlar günübirlik ziyarete çok geliyorlar. Sarmalarımız, baklavalarımız yetişmiyor. İnşallah bu senede bekliyoruz Beypazarı'na" değerlendirmesinde bulundu.

"Beypazarı Ankara'nın en güzel ilçesi"

Bu senenin fiyatları hakkında bilgi veren Dinçkan, "Baklavalarımız 350 lira, sarmamız 400 lira. Çocuklarımız için de yapıyoruz. Kendi evlerimize yapıyoruz. Beypazarı içindeki müşterilerimize yapıyoruz. Beypazarı Ankara'nın en güzel ilçesi. Bu lezzetleri tatmak için Beypazarı'na bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT ALDI - Genel
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