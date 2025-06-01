Antakya'da 5 Köprülü Kavşak ile Trafik Sorunu Çözülüyor

Asrın felaketi sonrası yeniden inşa edilen Antakya'da 5 köprülü kavşakla trafik sorunu tarihe karışacak

Hatay Valisi Mustafa Masatlı :

"Bu mega ulaşım ağını kapsayan bu 6 projemizin tümüyle bitme ve Hataylı hemşerilerimin hizmetine alınma tarihi olarak 2025 yılı sonunu gösterebilirim"

HATAY - Asrın felaketi sonrası yeniden inşa edilen Hatay'ın Antakya ilçesinde hayata geçirilen 5 köprülü kavşağın hizmete açılmasıyla birlikte uzun yıllar trafik sorunu yaşanmaması planlanıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, mega ulaşım ağını kapsayan 6 projenin 2025 yılı sonu itibariyle hizmete alınacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da birçok bina yerle bir olurken kentin yolları da hasar almıştı. Asrın felaketinin ardından inşa ve ihya çalışmalarının hızla başladığı kentte çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgenin yıllardır beklediği yatırımlar arasında olan ve kentte ulaşım sorununu çözecek 6 projenin çalışmalarını sürdürüyor. Mega projenin içinde olan; Kuzeytepe mevkii köprülü kavşağı, Topboğazı 6. bölge köprülü kavşağı, Topboğazı 7. Bölge köprülü kavşağı, Ekinci mevkii farklı seviyeli kavşak, Gülderen TOKİ konutları bağlantı kavşağı ve Samandağ yolu deprem hasarları onarımı çalışmaları sonucunda kentin trafiğinin rahatlaması planlanıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, mega ulaşım ağını kapsayan bu 6 proje hakkında yürütülen çalışmalara hakkında bilgi vererek projelerin 2025 yılı sonu itibariyle tamamıyla hizmete alınacağını söyledi.

"Mega ulaşım ağını kapsayan bu 6 projemizin tümüyle bitme ve Hataylı hemşerilerimin hizmetine alınma tarihi olarak 2025 yılı sonunu gösterebilirim"

Mega ulaşım ağını kapsayan 6 projenin 2025 yılı sonunda hizmete gireceğini ifade eden Hatay Valisi Masatlı, "Antakya ilçemizde inşa edilen TOKİ Afet Konutlarımıza ve rezerv alanında yerinde kentsel dönüşüm projelerimize ulaşımların sağlanması ve genel itibariyle şehir trafiğine nefes olacak bu projelerden bahsetmek istiyorum. Bu kavşaklar; Antakya Çevre Yolu Kuzeytepe Mevkii Köprülü Kavşağı, Topboğazı- Antakya Devlet Yolu 6. Bölge Köprülü Kavşağı, Topboğazı- Antakya Devlet Yolu 7. Bölge Köprülü Kavşağı, Ekinci Mevkii Farklı Seviyeli Kavşak, Gülderen TOKİ Konutları Bağlantı Kavşağı ve Samandağ Yolu Deprem Hasarları Onarımı'dır. Bu kavşaklarımızdan Gülderen TOKİ Bağlantı Kavşağı çok kısa bir sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Yine Topboğazı- Antakya Devlet Yolu 6. Bölge Köprülü Kavşağı Dikmece TOKİ Konutları bağlantısının tek tarafı da bayram sonunda tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır. Bu 5 farklı seviyeli kavşak ve Samandağ Devlet Yolu projelerinin tamamlanmasıyla birlikte; bölgelerdeki trafik hacmi, güvenliği ve konforu artacak, trafik akışı rahatlayacak, kavşağı kullanacak araçların birbirini engellemesi önlenecek, yavaşlama ve hızlanmadan doğan yakıt ve zaman kayıpları asgari düzeye indirilmesine imkan sağlayacak. Ayrıca söz konusu kavşaklarımız Dikmece, Alazi, Gülderen, Kuzeytepe TOKİ Konutlarına ulaşımı sağlayan bağlantı yollarına entegre şekilde çalışacağından, bölgedeki trafik bütünlüğü sağlanmış olacaktır. Bu Mega ulaşım ağını kapsayan bu 6 projemizin tümüyle bitme ve Hataylı hemşerilerimin hizmetine alınma tarihi olarak 2025 yılı sonunu gösterebilirim. Bu yeni, modern ve sağlam zeminlerdeki kavşaklarımız ve yollarımız aslında deprem öncesi dönemde de şehrimizin ihtiyaç duyduğu bir hizmetti. Bu hizmetin de hem başlaması hem de tamamlanarak hizmete açılmasını görmek bizlere nasip oldu. Ben buradan bir kez daha diğer Mega Projeler gibi bu yol projelerini de bizlere kazandıran ve her daim bizlere liderliği ile rehber olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüze ve çalışanlarına tüm Bakanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, destek veren değer katan herkese teşekkür ediyorum. Yeni köprü ve kavşaklarımızın, yollarımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kıymetli Hataylı hemşerilerimin her şeyde olduğu gibi ulaşım konusunda da en iyisine layık olduğunu ve çalışmalarımızın bu kapsamda devam ettiğini de bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.