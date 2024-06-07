Üye Girişi
Haberler

1 ton 50 kiloluk "Baron" isimli dana 215 bine satıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Doğançay kurban pazarında, Kurban Bayramı hareketliliği arttı. Ağırlığı 1 ton 50 kilogramı bulan 'Baron' isimli dana 215 bin TL'den satılırken, satıcılar artan fiyatlardan dolayı pazarlık konusunda zorluk yaşadıklarını belirtti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Doğançay kurban pazarında, Kurban Bayramı hareketliliği arttı. Ağırlığı 1 ton 50 kilogramı bulan 'Baron' isimli dana 215 bin TL'den satılırken, satıcılar artan fiyatlardan dolayı pazarlık konusunda zorluk yaşadıklarını belirtti. Kurban Bayramına az bir süre kala İzmir'deki kurban pazarlarında da hareketlilik yaşanıyor. Bayraklı ilçesinde bulunan Doğançay kurban pazarında ise kurbanlıkların satışı sürüyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını beklerken, pazarda küçükbaş hayvanlar 15 ile 20 bin lira, büyükbaş hayvanlar ise cinsine göre ortalama 100 ila 215 bin lira arasında alıcı buluyor.

1 TON 50 KİLOGRAMLIK "BARON" 215 BİN TL'YE SATILDI

Doğançay hayvan pazarında en dikkat çeken hayvan ise 'Baron' oldu. Ağrıdan getirilen ve pazarın en büyüğü olan 1 tonluk dana 215 bin TL'ye satıldı. Dananın sahibi Engin Peker (32), "Pazarın en pahalı hayvanı bizde. Maalesef ucuza verdik. Bu kendi evimizin buzağısıdır" dedi. Hayvanların daha yüksek fiyata satılması gerektiğini savunan Peker, "Biz kar etmiş gibi gözüküyoruz; ama aslında maliyetine satıyoruz. Son zamanda dışarıdan getirilen etlerden dolayı biz hayvanlardan zarar ediyoruz" diye belirtti.

"HAYVAN FİYATLARI NORMAL; ANCAK ALAN YOK"

Pazara Erzincan'dan gelen hayvan satıcısı Erhan Şahin de, "25 hayvan getirdim. 15 günde 5 hayvan satabildim. Piyasa yok, hayvan satamıyoruz. Hayvan fiyatları normal; ancak alan yok. Düvelerin fiyatı 90 binden başlıyor" açıklamalarında bulundu.

KURBANLIK ALACAKLARA UYARI

Bir diğer hayvan satıcısı İzzet Savaş ise kurban tercih edilirken dikkat edilmesi gereken durumlara dikkat çekti. Savaş, "Düvelerin gebe olmaması gerekiyor. İki yaşını geçip dişi kapak açması lazım. Erkeklerde de aynı durumlar geçerli dişilerde de. Gözü, ayağı, her yerinin sağlam olması lazım. Boynu kırık olsa, ayağı sakat olsa bu kurban olmaz. Toplumumuzda buna dikkat eden çok kişi yok" ifadelerine yer verdi.

"ÇOK PAHALI DEĞİL AMA ALICILAR PAHALI DİYOR"

Geçen seneye göre masrafların arttığına vurgu yapan Savaş, şöyle konuştu: "Bendeki en pahalı hayvan 150 bin lira, 400 bin liraya yakın. Aslında çok pahalı değil; ama alıcılar pahalı diyor. 270-280 kilodaki hayvanlara 100 bin lira diyoruz; ama bu şartlarda da satamıyoruz.

"Erzurum'dan gelen hayvan satıcısı Okan Güven de, şu ifadeleri kullandı: "Piyasada canlanma yok. Biz Erzurum'dan kalktık geldik. Şu an bizim hayvanımız elimizde kaldı kalacak. Hayvan memlekette 150 bin liraydı buraya getirince 100 bin liraya kadar düştü. Bende en pahalı hayvan 150 bin lira. 30 tane hayvandan 10 tanesini sattık. Fiyatlar yarı yarıya düştü. Pazarın son gününe doğru fiyatlarda düşüş olmaz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Kurban Bayramı Bayraklı Kurban İzmir Genel Ekonomi Güncel Haberler

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

 Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

 Bakan Şimşek duyurdu! Zorunlu Afet Sigortası geliyor

Bakan Şimşek duyurdu! Zorunlu Afet Sigortası geliyor

Bakmadan Geçme

Gelinlik denemek ücretli mi? Gelinlik denemek artık ücretli mi olacak? Gelinlik deneme ücreti ne kadar? Riva plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Aile Destek ödemesi bayramdan önce yatar mı? Aile Destek bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kilyos plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Heybeliada plajı nerede, nasıl gidilir? İncekum Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi plajları nerede? Patmos Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Patmos Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Leros Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Leros Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Kalimnos Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Kalimnos Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Simi Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Simi Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Sisam Adası'na (Samos) kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Sisam Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Meis Adası'na (Kastellorizo) kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Meis Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Kos Adası'na (İstanköy) kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Kos Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Sakız Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Sakız Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Marmaris'in en iyi plajları! Kızkumu Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı?
İmza törenine damga vuran anlar! Okan Buruk'a Mourinho soruldu, yanıtı Ali Koç'u kızdıracak

İmza törenine damga vuran anlar! Okan Buruk'a Mourinho soruldu, yanıtı Ali Koç'u kızdıracak
500

Yorumlar (1)

kripto para:

ucuz a satilmis etin kilosu kac olmus bence bedava haber degeri yok 300 den asagi olmaz bu piyasada

3
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title