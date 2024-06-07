1 ton 50 kiloluk "Baron" isimli dana 215 bine satıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Doğançay kurban pazarında, Kurban Bayramı hareketliliği arttı. Ağırlığı 1 ton 50 kilogramı bulan 'Baron' isimli dana 215 bin TL'den satılırken, satıcılar artan fiyatlardan dolayı pazarlık konusunda zorluk yaşadıklarını belirtti. Kurban Bayramına az bir süre kala İzmir'deki kurban pazarlarında da hareketlilik yaşanıyor. Bayraklı ilçesinde bulunan Doğançay kurban pazarında ise kurbanlıkların satışı sürüyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını beklerken, pazarda küçükbaş hayvanlar 15 ile 20 bin lira, büyükbaş hayvanlar ise cinsine göre ortalama 100 ila 215 bin lira arasında alıcı buluyor.

1 TON 50 KİLOGRAMLIK "BARON" 215 BİN TL'YE SATILDI

Doğançay hayvan pazarında en dikkat çeken hayvan ise 'Baron' oldu. Ağrıdan getirilen ve pazarın en büyüğü olan 1 tonluk dana 215 bin TL'ye satıldı. Dananın sahibi Engin Peker (32), "Pazarın en pahalı hayvanı bizde. Maalesef ucuza verdik. Bu kendi evimizin buzağısıdır" dedi. Hayvanların daha yüksek fiyata satılması gerektiğini savunan Peker, "Biz kar etmiş gibi gözüküyoruz; ama aslında maliyetine satıyoruz. Son zamanda dışarıdan getirilen etlerden dolayı biz hayvanlardan zarar ediyoruz" diye belirtti.

"HAYVAN FİYATLARI NORMAL; ANCAK ALAN YOK"

Pazara Erzincan'dan gelen hayvan satıcısı Erhan Şahin de, "25 hayvan getirdim. 15 günde 5 hayvan satabildim. Piyasa yok, hayvan satamıyoruz. Hayvan fiyatları normal; ancak alan yok. Düvelerin fiyatı 90 binden başlıyor" açıklamalarında bulundu.

KURBANLIK ALACAKLARA UYARI

Bir diğer hayvan satıcısı İzzet Savaş ise kurban tercih edilirken dikkat edilmesi gereken durumlara dikkat çekti. Savaş, "Düvelerin gebe olmaması gerekiyor. İki yaşını geçip dişi kapak açması lazım. Erkeklerde de aynı durumlar geçerli dişilerde de. Gözü, ayağı, her yerinin sağlam olması lazım. Boynu kırık olsa, ayağı sakat olsa bu kurban olmaz. Toplumumuzda buna dikkat eden çok kişi yok" ifadelerine yer verdi.

"ÇOK PAHALI DEĞİL AMA ALICILAR PAHALI DİYOR"

Geçen seneye göre masrafların arttığına vurgu yapan Savaş, şöyle konuştu: "Bendeki en pahalı hayvan 150 bin lira, 400 bin liraya yakın. Aslında çok pahalı değil; ama alıcılar pahalı diyor. 270-280 kilodaki hayvanlara 100 bin lira diyoruz; ama bu şartlarda da satamıyoruz.

"Erzurum'dan gelen hayvan satıcısı Okan Güven de, şu ifadeleri kullandı: "Piyasada canlanma yok. Biz Erzurum'dan kalktık geldik. Şu an bizim hayvanımız elimizde kaldı kalacak. Hayvan memlekette 150 bin liraydı buraya getirince 100 bin liraya kadar düştü. Bende en pahalı hayvan 150 bin lira. 30 tane hayvandan 10 tanesini sattık. Fiyatlar yarı yarıya düştü. Pazarın son gününe doğru fiyatlarda düşüş olmaz."