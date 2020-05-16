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"Genel Sağlık Sigortası sistemi tüm dünyaya örnek oldu"

Pandemi döneminde sağlık hizmetlerinin hayati önem taşıdığını belirten İstanbul SGK İl Müdürü Murat Göktaş, Covid-19 sürecinde de vatandaşların en çok hizmet aldığı GSS hizmetlerinin aksatılmadan yürütüldüğünün altını çizdi.

16.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:56

Pandemi döneminde sağlık hizmetlerinin hayati önem taşıdığını belirten İstanbul SGK İl Müdürü Murat Göktaş, Covid-19 sürecinde de vatandaşların en çok hizmet aldığı GSS hizmetlerinin aksatılmadan yürütüldüğünün altını çizdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, her yıl 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası vesilesiyle paylaştığı mesajında önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını surecisince vatandaşlarımızın sağlık hizmet sunucularına erişimi ve yapılacak tedavileri, kullanılacak ilaç ve tıbbi malzemelerin temini ve finansmanında getirilen yenilikler ile sağlığa erişiminin oldukça kolay ve sorunsuz gerçekleşmesi GSS sistemimizin sağlam bir alt yapısı olduğunu en önemli göstergesi olmuştur" dedi.

"Tüm vatandaşlarımız GSS kapsamında"

Murat Göktaş, 2006 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu ile sigortalılık, emeklilik ve sağlık hizmetlerine erişimde büyük değişiklikler olduğunu belirterek, "5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık sigortası yasası ile uzun yıllar arzulanıp hayata geçirilmeye çalışılan genel sağlık sigortası uygulanmaya başlanmış ayrıca sosyal sigortalar alanında norm ve standart birliği sağlanmıştır. Yapılan reformun en önemli ayağı kuşkusuz Genel Sağlık Sigortası uygulamasıdır. Reformdan önce sosyal güvenlik kuruluşları farklı olduğu gibi sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkanı yoktu. Sosyal Güvenlik reformunun en önemli ayağı olan Genel Sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmış ve sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın nüfusun tamamına yakını sağlık sigortası kapsamına alınmış sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanına kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

"GSS, COVİD-19 salgını süresince oldukça başarılı bir sınav verdi"

Göktaş açıklamasında, sistemin salgın döneminde başarılı bir sınav verdiğini vurgulayarak, "Genel Sağlık Sigortası ( GSS) kapsamında geliri olmayan vatandaşlarımızın bedava, Asgari Ücretin üçte birinden fazla geliri olan vatandaşlarımızın ise sadece 88.29 .-TL ile sağlık yardımı almaktalar. Dünyada eşi benzeri olmayan GSS uygulamamıza, bütün dünya ülkeleri övgü ile bakıyor. Genel Sağlık sigortası kapsamının geniş olması ve sağlık sektöründe ortaya çıkan tüm değişimlere hızla ayak uydurma kabiliyetine sahip olması nedeniyle, tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını surecisince vatandaşlarımızın sağlık hizmet sunucularına erişimi ve yapılacak tedavileri, kullanılacak ilaç ve tıbbi malzemelerin temini ve finansmanında getirilen yenilikler ile sağlığa erişiminin oldukça kolay ve sorunsuz gerçekleşmesi GSS sistemimizin sağlam bir alt yapısı olduğunu en önemli göstergesi olmuştur" dedi.

"Sosyal Koruma Kalkanı hayata geçirildi"

Göktaş son olarak şu açıklamalara yer verdi: "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumu olarak vatandaşların sağlığını tehdit eden COVİD-19 salgını süresince, çalışma hayatının içinde olan gerek işçilerimizin gerekse işverenlerimizin sosyoekonomik haklarını korumak amacıyla bir takım tedbirler alındı. Bu kapsamda işverenlerimizin ve sigortalılarımızın prim ödemelerinde 6 aylık ertelemeye gidildi, Kronik rahatsızlığı nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın sağlık rapor süreleri otomatikman uzatıldı, SGK dan gelir aylık almakta olan emekli ve hak sahiplerinin kontrol muayene tarihleri 30.06.2020 tarihine ertelendi, Yurtdışından gelen kişiler için karantina süresince geçici iş göremezlik ödemesi yapılması imkanı sağlandı, Kurumuzca sigortalılarımıza verilen solunum cihazlarının kullanıcılara en hızlı ve hijyen şartlarda ulaştılması için gerekli tedbirler alındı. Kurumuzdan gelir aylık almakta olan emekli, dul ve yetimlerimize bayram ikramiyeleri Nisan ayı başında ödendi ve en düşük emekli aylığı 1.500,00 .-TL yükseltildi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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