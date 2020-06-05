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Genel Müdür Dilsiz, Kula'daki yatırımları yerinde inceledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz, beraberindeki heyet ile birlikte Manisa'nın Kula ilçesindeki yatırımları yerinde inceledi.

Genel Müdür Dilsiz, Kula'daki yatırımları yerinde inceledi
05.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:03

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz, beraberindeki heyet ile birlikte Manisa'nın Kula ilçesindeki yatırımları yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kula ilçesine geldi. İlk olarak Kaymakam Kemal Duru'yu makamında ziyaret ederek Kula'daki çalışmalar ile ilgili bilgi alan Genel Müdür Dilsiz, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Süleyman Şah camiinde Cuma namazını eda etmesinin ardından ilçedeki yatırımları yerinde inceledi.

Geçtiğimiz yıllarda yapımı tamamlanan ve hizmete açılan Jeopark Çim Sahası'nın çevresinde yapılması planlanan spor yatırımları ile ilgili bölgenin yapısını incelemek için Jeopark Çim Sahası'na giden Genel Müdür Dilsiz, çevre düzenlemesi için projeyi yürüten görevlilerden bilgi aldı. Daha sonra yapımında sona yaklaşılan spor tesisinde de incelemelerde bulanan Dilsiz, yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı. Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO tescilli Jeopark alanına yapılan bu yatırımlar ile Kula ve bölgesinde spora teşvikin artacağını ifade eden Dilsiz, spor tesisi inşaatının tamamlanması ile Kula'ya güzel bir proje kazandıracaklarını ifade etti. Temmuz ayının ortalarına doğru yapım aşamasının bitirerek açılışa hazır hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Dilsiz, bölgenin nadide eserlerinden biri olan spor tesisi ile yüzmeden basketbola, voleyboldan tenise, kick-bokstan karateye kadar birçok spor branşında hizmet verileceğini kaydetti.

Spor tesisi inşaatının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Kula'da hayata geçirmesi planlanan Gençlik Kampı projesinin yapılacağı alanı da inceleyen Dilsiz, Gençlik Kampları'nda yer alan spor faaliyetlerinin Kula'daki şekilleneceği konumları inceledi. Kısa sürede yapımına başlanması planlanan Gençlik Kampı projesi ile sadece Kula gençlerine değil, ülkenin dört bir yanından gelecek olan gençlere kapılarını açacağını dile getiren Dilsiz, bu projenin Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketi Kula'ya yakışır bir tesis olacağını belirtti.

4 Eylül Stadyumu'nun çehresi değişecek

İncelemelerine 4 Eylül Stadyumu'nda devam eden Genel Müdür Dilsiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle stadyum içerisinde yapılması planlanan spor yatırımlarını değerlendirdi. Geçtiğimiz aylarda yapılan ışıklandırma çalışmaları ile geceleri de spora açılması planlanan stadyuma güreş antrenman sahası, yeni soyunma odaları ve çimlendirme çalışmaları yapılacak. Stadyuma yapılacak olan bu yatırımlar ile günün her saatinde Kula halkının spor isteğine yeterince yanıt vereceğinin altını çizen Dilsiz, 4 Eylül stadyumunu Kula'daki amatör spor kulüplerinin de her türlü ihtiyacını karşılayacak kapasiteye getireceklerini ve iyileştirme çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Son olarak kendi evinde kurduğu kütüphane ile mahallesindeki gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışan 23 yaşındaki Raziye Uysal ve mahalleli çocukları ziyaret eden Dilsiz, çocuklar ile bir süre sohbet etti. Kendi imkanları ile çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışan Raziye Uysal'a bu duyarlılığı için teşekkür eden Dilsiz, kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda başlamasının çocukların geleceği için faydalı olacağına değindi.

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerin ardından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketi Kula'ya yapılan bu spor yatırımlarının, Kula'da spor branşlarında çıkacak büyük başarılara ile sonuçlanacağını söyledi. Ege Bölgesi'nin neredeyse en büyük spor yatırımı olarak inşa edilen spor tesisinin hizmete açılmasıyla Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor'un başarılarına başarı katacağını dile getiren Dilsiz, yatırımların Kula halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz'in Kula'daki incelemelerine, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürü Yunus Öztürk, Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürü Sait Bozer ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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