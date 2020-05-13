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Genel Başkan Değirmenci'den "İzole üretim üssü" açıklaması

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının birçok sektörde üretime etkisine kaydederek, böylesi bir salgın durumunda izole bir üretim üssünün varlığının öneminin ortaya çıktığını belirtti.

Genel Başkan Değirmenci'den
13.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:49

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının birçok sektörde üretime etkisine kaydederek, böylesi bir salgın durumunda izole bir üretim üssünün varlığının öneminin ortaya çıktığını belirtti.

Genel Başkan Yunus Değirmenci, yılbaşından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkisini gösteren Covid-19 salgınının birçok sektörde üretimi sekteye uğratmasının, yeni üretim modellerini gündeme getirdiğini söyledi.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş'de (İSDEMİR) salgın sürecinde üretiminin aksamadığına ve bu anlamda İSDEMİR'in "izole üretim kampüsü" özelliğinin etkili olduğunu belirten Değirmenci, "Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş olan ve sosyal yaşamımızdan çalışma hayatımıza kadar birçok konuda insanlığı olumsuz etkileyen salgının en çok çalışan kesimi ve üretimi etkilediği kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmıştır. Beklentimiz odur ki ne ülkemiz ne de dünya böyle bir salgınla bir daha karşı karşıya kalmasın. Fakat böylesi bir salgın durumunda izole bir üretim üssünün varlığının önemi ortaya çıkmıştır. Hem çalışanların sağlığının korunması hem de üretimin aksamaması için sözünü ettiğimiz izole üretim üslerinin kurulumunda rehberlik edebilecek en iyi örnek İSDEMİR'dir. Salgın sürecinde çalışanların sağlığı ve üretimin devamı noktasında işveren tarafıyla işçi temsilcileri olarak olağanüstü işbirliği yapıldı. Doğru öngörüler ve beraberinde altyapı avantajları salgının herhangi bir hasara neden olmadan üstelik de üretimi aksatmadan geçilmesini sağlamıştır. Bu mücadelede İSDEMİR'in sahip olduğu 'üretim kampüsü' sınırların belirlenmesinde ve hızlı iletişimde ciddi fark ortaya koymuştur. Yaklaşık 14 bin kişinin konakladığı, her türlü alt ve üst yapısı olan İSDEMİR lojmanları üretim sahasına bitişik konumda ve istendiği anda dış dünya ile tamamen izole olabilen ve her türlü ihtiyacını karşılayabilen küçük bir şehir sitesi özelliğini taşımaktadır. Site içerisinde lojmanlara ilaveten okullar, cami, sinema, kütüphane, spor alanları, kafeler, otel ve plaj dahil her türlü imkan bulunmaktadır. Bu nedenle bir site yapılanmasının gelecekte kurulacak izole üretim üslerine örnek alınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"İSDEMİR örneği yakından incelenmelidir"

Değirmenci, MÜSİAD'ın 7 yıl önce 'Orta Ölçekli Sanayi Bölgeleri' olarak başladığı projeyi 'İzole Üretim Üsleri'ne çevirdiğini gördüklerini ifade ederek, "Üretim üssünün, kapılarını kapattığında salgından ve yaşanabilecek diğer olumsuzluklardan tamamen izole olabilmesi tasarlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın da yakından takip ettiğini bildiğimiz bu projenin hedefine ulaşması en büyük temennimizdir. Bu nedenle sadece ülkemize değil dünyaya örnek olacak kalite ve tecrübede bir yapılanma olan İSDEMİR'in yakından incelenmesinde büyük fayda görüyoruz" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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