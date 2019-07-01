GENÇOSD staj projesinin ikincisini başlattı

Antalya OSB firmalarının kalifiye eleman sorununa çözüm sunmayı amaçlayan Genç OSD, geçen yıl başlattığı Staj Projesinin ikincisini hayata geçirdi.

Genç Organize Sanayi Derneği (GençOSD), Antalya OSB firmalarının kalifiye eleman ihtiyacına çözüm sunmak için geliştirdiği Staj Projesinin ikincisini başlattı. Türkiye'nin en iyi ilk 15 üniversitesinde eğitim gören mühendislik fakültesi öğrencilerinin stajlarını, Antalya OSB firmalarında yapmalarını sağlamak adına kapsamlı bir program hazırlayan dernek yönetimi, yapılan 200 başvuru arasından 8 öğrenci belirledi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesinden programa kabul edilen 8 öğrenci, Ake Asansör, 07 Panelsan, CW Enerji, Sarı Çelik ve Kar-Yapı Tasarım Kartonpiyer firmalarında 1 ay boyunca staj yapacak, staj süresi boyunca kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak özel eğitimlere tabi tutulacak.

Nitelikli iş gücü

Staj Projesine dahil olan öğrencilerin mezun olduktan sonra Antalya firmalarını tercih etmelerini, bu sayede hem beyin göçünü engellemeyi hem de kalifiye iş gücü ile Antalya OSB firmalarını buluşturmayı amaçladıklarını belirten Genç OSD Yönetim Kurulu Başkanı Elçin Ekici Öztürk, "Şehrimizin gençleri lise mezuniyeti sonrası iyi üniversitelere gidiyorlar ve okudukları şehirlerdeki iş imkanlarını değerlendiriyorlar. Antalya'ya geri dönen ve iş hayatına atılan gençlerimizin oranı ne yazık ki beklediğimiz ölçüde değil. Ülkemizde nitelikli iş imkanlarına bakıldığında genellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler tercih ediliyor, o bölgelerde daha rahat iş bulunabileceği düşünülüyor. Bunun en büyük sebebi, Antalya ekonomisine tarım ve turizm sektörlerinin yön verdiğinin düşünülmesi. Oysa biz Antalya OSB'de üretiyor ve Antalya sanayisine yön veriyoruz. Sektörün büyümesi ve gelişmesi için nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var. Ülkemizin genç beyinlerini, yetenekli bireylerini Antalya'ya çekmek istiyoruz. Buradaki potansiyeli görmeleri en büyük hedeflerimizden biridir. Düzenlediğimiz bu projeyle, sadece Antalyalı gençlerin Antalya'da kalmalarını sağlamayı değil, diğer şehirlerdeki gençleri de bölgemize çekmek istiyoruz" dedi.

Mesai başladı

Öğrencilerin staj yaptıkları firmaların yanı sıra projeye dahil olan 5 firmayı da ziyaret ederek tedarikten son ürüne kadar her firmanın operasyonel süreçleriyle ilgili bilgi edinmelerinin sağlanacağını belirten Genç OSD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Başar Ayan da; "Staj dönemi sonunda buradaki öğrencilerin sadece staj yapmış olmak için değil, gerçekten kendilerine ve geleceklerine katkıda bulunmuş olarak ayrılmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Öğrenciler, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde düzenlenen Staj Projesi Açılış Toplantısının ardından, staj yapacakları firmalarda mesailerine başladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA