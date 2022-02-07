Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (eski yüzücü Derya Büyükuncu hakkında): "Gelinen nokta itibari ile gerekenin yapıldığını ve bu anlamdaki çalışmaların da hızlı bir şekilde neticelendirileceğini ifade etmek istiyorum." - ANKARA

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