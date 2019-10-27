Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor maçının ardından
Yukatel Denizlispor, teknik direktörü Mehmet Özdilek'in açıklaması Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan'ın açıklama ANKARA - Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Yukatel Denizlispor, Eryaman Stadında karşılaştı.
Yukatel Denizlispor, teknik direktörü Mehmet Özdilek'in açıklaması
Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan'ın açıklama ANKARA - Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Yukatel Denizlispor, Eryaman Stadında karşılaştı. Karşılaşma sonrası Yukatel Denizlispor teknik direktörü Mehmet Özdilek ile Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan basın toplantı düzenledi.
VİDEO: Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor maçının ardından