Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor maçının ardından

Yukatel Denizlispor, teknik direktörü Mehmet Özdilek'in açıklaması Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan'ın açıklama ANKARA - Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Yukatel Denizlispor, Eryaman Stadında karşılaştı.

27.10.2019 20:03
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor maçının ardından

Yukatel Denizlispor, teknik direktörü Mehmet Özdilek'in açıklaması

Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan'ın açıklama ANKARA - Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Yukatel Denizlispor, Eryaman Stadında karşılaştı. Karşılaşma sonrası Yukatel Denizlispor teknik direktörü Mehmet Özdilek ile Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan basın toplantı düzenledi.

Kaynak: AA

VİDEO: Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor maçının ardından
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