Gençlerbirliği Tekrar Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Başkent ekibi bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükseldi.

Geçtiğimiz sezon 29 yıl aralıksız mücadele ettiği Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği, bu sezon Spor Toto 1.Lig'de bitime bir hafta kala tekrar Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ligin 33. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i Mert Çetin ve Alper Uludağ'ın golleriyle mağlup eden Ankara temsilcisi puanını 70 yaparak ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

Gazişehir Gaziantep ise bu maçın ardından 56 puanda kalarak Play-Off şansını son haftaya bıraktı.

Maçtan dakikalar

19. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Ahmet'in pasına kafa vuran Sessegnon kaleci Günay'ı geçemedi.

29. dakikada Gazişehir Gaziantep'in kullandığı serbest vuruşta topu önünde bulan Segbefia'nın şutunu Gençlerbirliği savunması çizgiden çıkardı.

45. dakikada ilk yarının son dakikasında orta alanda ani gelişen Gençlerbirliği atağında Sessegnon'un pasında topla buluşan Mert Çetin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

56. dakikada ani gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Del Valle'nin verdiği pasa kale önünde boş pozisyonda bulunan Poepon dokunamadı.

69. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Alper, Günay'ın sağından topu ağlara gönderdi. 0-2

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Selahattin Altay xx, Ali Tuna xx,

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xx, Yalçın Kılınç xx, Uğur Arslan Kuru xx, Ahmet Kesim xx, Rydell Poepon xx (Moussa Sow dk. 62 xx), Kerim Avcı xx (Jefferson dk. 62 xx), Prince Segbefia xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Erhan Çelenk xx, Del Valle xx, Elmar Bjarnason xx (Gökhan Alsan dk. 77 x)

Yedekler: Nihat Şahın, Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan, Kenan Özer

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk xx, Ahmet Oğuz xx, Yıldırım Mert Çetin xxx, Berat Ayberk Özdemir xx, Ahmet İlhan Özek xx (Bogdan Stancu dk. 87 x), Stephane Sessegnon xx (Bekir Yılmaz dk. 76 x), Karı Arnason xx, Deniz Yılmaz xx, Selçuk Şahın xxx, Alper Uludağ xxx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 89 x), Jaılton da Silva xx

Yedekler: Hakan Arıkan, Nadir Çıftçi, Erdem Özgenç, Gabrıel Matei

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Sarı Kartlar: Segbefia, Yalçın Kılınç, Jefferson (Gazişehir Gaziantep), Ahmet İlhan, Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği)

Goller: Mert Çetin (dk. 45), Alper Uludağ (dk. 69) (Gençlerbirliği) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA