Gençlerbirliği - Gaziantep FK Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
31.10.2020 00:05 | Son Güncelleme: 31.10.2020 00:09
Süper Lig 2020-2021 sezonunun 7. hafta maçları başladı. Buna göre Gençlerbirliği - Gaziantep FK yarın karşı karşıya gelecek. Maç 31 Ekim Cumartesi günü oynanacaktır. Peki Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı yarın başlayacaktır. Peki Gençlerbirliği - Gaziantep FK nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...
GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 13:30 'da başlayacaktır.
GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?
Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Eryaman Stadyumu, Ankara'da oynanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMLERİ
TURGUT DOMAN(Hakem)
SÜLEYMAN ÖZAY(1. Yardımcı Hakem)
BİLAL GÖLEN(2. Yardımcı Hakem)
ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)
MURAT ILGAZ(Gözlemci)
GÖKSEL TOPALOĞLU(Temsilci)
ERKAN GÜLDAŞ(Temsilci)
BÜLENT ÇINAR ÇAVUŞ(Temsilci)