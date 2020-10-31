Gençlerbirliği - Gaziantep FK Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 7. hafta maçları başladı. Buna göre Gençlerbirliği - Gaziantep FK yarın karşı karşıya gelecek. Maç 31 Ekim Cumartesi günü oynanacaktır. Peki Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?