Gençlerbirliği - Gaziantep FK Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Gençlerbirliği - Gaziantep FK Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

31.10.2020 00:05 | Son Güncelleme: 31.10.2020 00:09
Gençlerbirliği - Gaziantep FK Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 7. hafta maçları başladı. Buna göre Gençlerbirliği - Gaziantep FK yarın karşı karşıya gelecek. Maç 31 Ekim Cumartesi günü oynanacaktır. Peki Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı yarın başlayacaktır. Peki Gençlerbirliği - Gaziantep FK nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 13:30 'da başlayacaktır.

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Eryaman Stadyumu, Ankara'da oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMLERİ

TURGUT DOMAN(Hakem)

SÜLEYMAN ÖZAY(1. Yardımcı Hakem)

BİLAL GÖLEN(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

MURAT ILGAZ(Gözlemci)

GÖKSEL TOPALOĞLU(Temsilci)

ERKAN GÜLDAŞ(Temsilci)

BÜLENT ÇINAR ÇAVUŞ(Temsilci)

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