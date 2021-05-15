Gençlerbirliği: 2-1
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Gençlerbirliği: 2-1

Gençlerbirliği: 2-1
Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM - Haberler | Spor

STAT: Medical ParkHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş ElbilTRABZONSPOR: Uğurcan- Kamil Ahmet, Edgar, Hugo, Marlon- Baker, Bakasetas(Dk.90+1 Hakan Yeşil)- Yusuf(Dk.84 Safa), Abdülkadir Ömür(Dk.84 Afobe), Nwakaeme- Ekuban(Dk.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

TRABZONSPOR: Uğurcan- Kamil Ahmet, Edgar, Hugo, Marlon- Baker, Bakasetas(Dk.90+1 Hakan Yeşil)- Yusuf(Dk.84 Safa), Abdülkadir Ömür(Dk.84 Afobe), Nwakaeme- Ekuban(Dk.89 Yunus)GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt- Johansson, Arda, Metehan(Dk.89 Sami Gökhan), Polomat- Toure, Soner(Dk.46 Lima)- Sefa(Dk.78 İlker), Rahmetullah(Dk.72 Mugni), Ayite- StancuGOLLER: Dk.45 Ekuban, Dk.87 Afobe (Trabzonspor)- Dk.52 Ayite (Gençlerbirliği)SARI KARTLAR: Hugo (Trabzonspor)- Ayite, Sefa (Gençlerbirliği)

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun son haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Trabzonspor sezonu 4'üncü sırada tamamlarken, 19'uncu sıradaki Gençlerbirliği ise Süper Lig'e veda etti.7'nci dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.16'ncı dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Bakasetas'ın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Hugo'nun kafa vuruşunda Nordfeldt meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.17'nci dakikada Ayite'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutu Uğurcan uzanarak son anda kornere çeldi.18'nci dakikada Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Nordfeldt'in son anda müdahalesiyle üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.21'inci dakikada Baker'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Hugo'nun kafayla kaleye gönderdiği topu Sefa çizgiden çıkardı, dönün topu tamamlayan Edgar'ın şutunu ise kaleci Nordfeldt çizgide kontrol etmeyi başardı.32'nci dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Nordfeldt, topu kornere çeldi.45'inci dakikada Bakasetas'ın pasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Ekuban düzgün bir vuruşla kalecinin kapadığı köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.52'inci dakikada Polomat'ın sol çaprazdan çektiği şut Uğurcan'ın dokunuşuyla üst direkten oyun alanına geri döndü, ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı kontrol eden Ayite, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ve direk dibinden top ağlarla buluştu: 1-1.66'ncı dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir'in şutunda kaleci Nordfeldt son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.69'uncu dakikada Ekuban'ın penaltı noktasının solundan şutunda kaleci Nordfeldt son anda ayağıyla topu çıkardı.76'ncı dakikada Stancu'nun ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top üst direğe çarpıp üstten auta gitti.83'üncü dakikada savunmadan seken top altı pasın hemen önündeki Ekuban'ın önünde kaldı, onun pasında Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak yapılan VAR kontrolü sonrası faul tespit edilerek gol iptal edildi.87'nci dakikada Bakasetas'ın ara pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Afobe'nim vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

 


- Trabzon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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