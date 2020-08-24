Gençler sürdürülebilir bir yaşam için buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gençler sürdürülebilir bir yaşam için buluştu

İzmir Üniversiteleri Platformu tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Yaşam Sanal Gençlik Yaz Kampında, eski tüketim alışkanlıklarının yanı sıra korona virüsü süreciyle gelişen maske ve eldiven kullanımı gibi yeni tüketim alışkanlıklar ele alındı.

Gençler sürdürülebilir bir yaşam için buluştu
24.08.2020 10:04 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:07

İzmir Üniversiteleri Platformu tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Yaşam Sanal Gençlik Yaz Kampında, eski tüketim alışkanlıklarının yanı sıra korona virüsü süreciyle gelişen maske ve eldiven kullanımı gibi yeni tüketim alışkanlıklar ele alındı. 'Kullan-at' ekonomisini geride bırakıp ürünleri yeniden değerlendirerek 'döngüsel' ekonomiye geçişe destek verilmesi gerektiğini hatırlatan uzmanlar, deniz ve kara yaşamını bekleyen büyük tehlikelere de dikkat çekti.

Dönem başkanlığını Yaşar Üniversitesi'nin üstlendiği İzmir Üniversiteleri Platformu tarafından 5 gün boyunca düzenlenen çevrim içi etkinliğine, İzmir'in yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden 150'ye yakın üniversite öğrencisi katıldı.

Etkinliğin açılışına; Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emin Erbaycu konuşmalarıyla destek verdi.

Eskiden beri süregelen tüketim alışkanlıklarının yanı sıra, pandemi nedeniyle ortaya çıkan yeni tüketim alışkanlıklarının çevresel etkilerinin fark edilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğine dair yöntemlerin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen yaz kampında, 'sürdürülebilirlik' kavramı ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla ele alındı.

Pandemi döneminde yaşamda ve gıdada hijyen kurallarına dair bilgiler sunan Yaşar Üniversitesi Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, bu dönemde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin yararlı olduğunu; ancak hijyen sağlanamazsa yapılanların işe yaramayabileceğine dikkat çekti.

"Yüksek sesle konuşmak virüsün bulaşma riskini artırır"

Pandemi döneminde çok tartışılan doğru bilinen yanlışlara değinen Doç. Dr. Uzel, "Tuzlu su ile ağzı çalkalamak korona virüsü öldürür bilgisi yanlış. Yapılan hiçbir çalışmada bunun ispatı yoktur. Zencefil, zerdeçal ve sarımsak gibi gıdalar bağışıklığı destekler; ancak virüsün gelmesini engellemez. Herhangi bir besin türü virüsten koruma sağlamaz. Yüksek sesle konuşmak virüsün bulaşma riskini artırır. Virüs damlacık yoluyla bulaştığı için yüksek sesle konuşmak daha fazla damlacık yayılmasına sebep olacaktır. Havalandırma sağlayan spor salonu, kütüphane gibi ortamlar güvenli değildir. Sirkülasyonun fazla olduğu bu ortamlarda virüsün hava yoluyla taşınma riski artabilir. Uzak bölgelerden gelen kargolardan virüs bulaşabilir düşüncesi de yanlış. Virüsün yüzeyde uzun süre canlı kalma direnci düşüktür. Ayrıca Covid 19'un yayılması mevsimsel sıcaklık ile ilişkilidir. Bu konuda coğrafi konum ve sosyal mesafe önemli. Çok sıcak ve çok soğuk yerler sosyal mesafenin de iyi olduğu yerlerdir. Bu nedenle risk daha azdır" diye konuştu.

"Kaynakların kısıtlı oluşu, ekonomi modelini doğrusaldan döngüsele yol almasını tetiklemektedir"

TÜİK 2018 istatistiklerine göre, Türkiye'de kişi başına günlük atık üretimi 1.6 kilogram iken, mevcut atıkların yalnızca yüzde 12'sinin geri dönüşümünün sağlanabildiğini hatırlatan Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, günümüzde döngüsel ekonominin büyük önem kazandığını anlattı.

Kahraman, şu bilgileri verdi:

"Doğrusal ekonomi dediğimiz kimi iktisatçıların ise, 'kullan-at ekonomisi' diye tabir ettiği ekonomi modeli, artık sınırsız ihtiyaçlar ve tüm diğer etkenler hali hazırda kıt olan kaynakları baskılamaktadır. Şöyle düşünelim; bu modelde bir ürün üretilir ve ürün ömrünü tamamladıktan sonra gerek söz konusu ürün gerekse o ürünün ham maddesi veya ara malının ya da herhangi bir parçası artık atık haline dönüşmüştür kısaca çöp olmuştur. Kaynakların kısıtlı oluşu, ekonomi modelini doğrusaldan döngüsele yol almasını tetiklemektedir. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerini açıklamasıyla kavram, bir anlamda yeniden gündeme gelmiştir. İlaveten, Avrupa Birliği'nin 2050 yılına dek sürdürülebilir bir ekonomi yaklaşımıyla belirlediği, döngüsel ekonomi yol haritasını da ilave etmek gerekir. Döngüsel ekonomide, amaç bir nevi yeniden değerlendirme yoluyla etkin kaynak kullanımı sağlamaktır. Bu sayede, mümkün mertebe hem kaynak israfının önüne geçilebilecek hem de atıkların yeniden değerlendirilmesi ya da en aza indirilmesi sağlanabilecektir. Döngüsel ekonomide örneğin atık kağıtlar toplanarak yeniden kağıt üretimi yapılabilir veya elektrikli bir eşya yenilenme gereksinimi olmadan, tamirine olanak sağlanacak şekilde üretilebilir."

"Toplam 2 bin 950 belediyenin 650'sinin kanalizasyon şebekesi dahi yok"

TURMEPA Deniz Temiz Derneği Gönüllü ve Gönüllü Projeleri Bölüm Yöneticisi Belgin Ergül dünyada ve Türkiye'de tatlı su kaynaklarının hızla tükendiğini belirterek, gençlere 'su için gönüllü ol' çağrısında bulundu. Dünya Ekonomik Forumuna göre suyun sürdürülebilir yönetiminin en önemli sorunlardan biri olduğunu ifade eden Belgin Ergül, "Son yüzyıl içinde dünya nüfusu 3 kat büyürken, su kaynaklarına olan talep 7 kat arttı. Dünyada yılda 2 milyon ton kanalizasyon atığı, endüstriyel ve tarımsal atık su kaynaklarına deşarj ediliyor. Gelişmekte olan ülkelerde atık suların tahmini olarak yüzde 90'ı arıtılmadan nehirlere, göllere ve okyanuslara boşaltılıyor. Maalesef her yıl 5 yaşın altında 1 milyon 800 bin çocuk su ile ilgili hastalıklar nedeniyle ölüyor. Türkiye'de ise sanayide kullanılan suyun yüzde 81'i ve organize sanayi bölgelerinde bir yılda üretilen 30 milyon metreküp atık su arıtılmadan doğaya bırakılıyor. Belediyelerin de yüzde 81'inin arıtma tesisi mevcut değil. Kıyı belediyelerin yüzde 74'ü arıtma tesisi hizmetinden yoksun. Toplam 2 bin 950 belediyenin 650'sinin kanalizasyon şebekesi dahi yok" diye konuştu.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Eser Ökten de, sürdürülebilirlik perspektifinden yenilenebilir enerji kaynaklarına değindi. Türkiye'nin enerji üretiminde 2023 vizyonu hakkında da bilgiler veren Dr. Öğretim Üyesi Ökten, "Dünya üzerindeki suyun yalnızca yüzde 0,76'sı tatlı su olarak kullanılabilir durumda. Küresel su tüketiminin yüzde 69'u ziraat faaliyetlerinden, yüzde 19'u endüstriden, yüzde 12'si ise evsel kullanımdan kaynaklanmaktadır. Gıda üretimi ve tedarik zincirleri ise toplam küresel enerji tüketiminin yüzde 30'unu oluşturmakta. Birleşmiş Milletler'in 2050 yılına kadar küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında tutma hedefi yer alıyor. Aslında bilim bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Düzenin sürdürülebilirliği için tedbirlerin bir an önce alınması şart" dedi.

Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Özarslan ise BM sürdürülebilir kalkınma amaçları hakkında bilgiler sundu. Doç. Dr. Özarslan, "Bin yıl kalkınma hedefleri, yeni sürdürülebilir kalkınma gündemi için bir sıçrama tahtası olurken, 2016 yılından itibaren yerini Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bıraktı. BM'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında erişilebilir ve temiz enerji, iklim eylemi, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, temiz su- hijyen ve halk sağlığı, sudaki ve karasal yaşam gibi hedefler yer alıyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı Güncel
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var Medya
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş Güncel
Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı 3. Sayfa
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, gözyaşlarını tutamadı
Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, gözyaşlarını tutamadı
'Laf attın' kavgası bir genci hayattan kopardı
"Laf attın" kavgası bir genci hayattan kopardı
11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi: 1 ölü 1 yaralı
11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi: 1 ölü 1 yaralı
Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının duruşması başladı
Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının duruşması başladı
Paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasına yakalandı
Paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasına yakalandı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Süleyman Soylu Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Merve Boluğur Sertab Erener Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Eddie Newton Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Kozan Adana İzmir
Şu an buradasınız: Gençler sürdürülebilir bir yaşam için buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 10:08:47. #1.14#
title