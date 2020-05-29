Gençler güneşli havanın tadını parkta çıkardı Gençler güneşli havanın tadını parkta çıkardı Kağıthane'de gençler ve çocuklar parka akın etti Salıncakta sallanıp arkadaşlarıyla vakit geçirdi Korona virüse karşı normalleşme adımları çerçevesinde 11.00 ile 15.

Gençler güneşli havanın tadını parkta çıkardı

Kağıthane'de gençler ve çocuklar parka akın etti

Salıncakta sallanıp arkadaşlarıyla vakit geçirdi

İSTANBUL - Korona virüse karşı normalleşme adımları çerçevesinde 11.00 ile 15.00 saatleri arası dışarı çıkma izni olan gençler ve çocuklar Kağıthane'deki parka akın etti. Gençler ve çocuklar salıncakta sallanıp arkadaşlarıyla parktaki çeşitli aletlerde vakit geçirdi. Bazı ailelerde çocuklarıyla birlikte piknik yaptı.

Yeni tip korona virüse karşı normalleşme adımları çerçevesinde gençlere ve çocuklara saat 11.00 ile 15.00 arası dışarı çıkma izni verildi. 4 saatlik sürelerini kullanmak isteyen gençler ve çocuklar Kağıthane'deki parka akın etti. Gençler ve çocuklar salıncakta sallanıp arkadaşlarıyla parktaki çeşitli aletlerde vakit geçirdi. Bazı ailelerde çocuklarıyla birlikte piknik yaptı.

Kaynak: İHA