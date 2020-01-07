Haberler » Spor » Gençler Gücüspor- Trabzon 1923 sporu 7- 0 mağlup etti - Spor

Gençler Gücüspor- Trabzon 1923 sporu 7- 0 mağlup etti

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 6. Grup'ta namağlup lider durumda bulunan Erzincan Gençler Gücüspor deplasmanda Trabzon 1923 sporu deplasmanda 7-0'lık skorla yendi.

07.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:18
Gençler Gücüspor- Trabzon 1923 sporu 7- 0 mağlup etti

Kadınlar 3. Ligi 6. Grup'ta namağlup lider durumda bulunan Gençler Gücüspor deplasmanda 1923 sporu deplasmanda 7-0'lık skorla yendi.


Türkiye Kadınlar 3. Futbol Liginde Erzincan'ı temsil eden iki takımdan biri olan Erzincan Gençler Gücüspor Trabzon deplasmanında rakibi Trabzon1923 sporu deplasmanda 7-0 yendi. Erzincan Gençler Gücüspor bu skorla zirvedeki yerini korumaya devam etti.


Kulüp Başkanı Bülent Sarıkaya ve Teknik Direktör Hakan Or, maçtan sonra futbolcularını, takımın golcü oyuncuları Sahra İskender ve Almira Kahramanoğlu ile teknik heyeti kutladı.


Kulüp Başkanı Bülent Sarıkaya, "Haftaya deplasmanda oynayacağımız Rizespor maçına kazanmak için çıkacağız" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler