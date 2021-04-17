Gençler Arası Bilgi Yarışmasının Bilecik il finali yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Kim Bilir' sloganıyla Türkiye geneli düzenlenen Gençler Arası Bilgi Yarışmasının Bilecik il finali düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Kim Bilir' sloganıyla Türkiye geneli düzenlenen Gençler Arası Bilgi Yarışmasının Bilecik il finali düzenlendi.

14-29 yaş arası gençlerin katıldığı iki farklı kategoride yapılan yarışmada genel kültür, görsel ve işitsel sanatlar, coğrafya, sayısal mantık, tarih, spor kültürü, güncel konular ve teknoloji ve uzay bilimi sorularından seçmeli olarak sorular yöneltildi. Yapılan yarışma hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Pandemiye rağmen bu yıl iki farklı kategoride 18 lise ve 5 üniversite takımı olmak üzere toplam 69 gencin katılımıyla gerçekleştirilen Gençler Arası Bilgi Yarışmasında il birinciliğini kazanan gençler, Mayıs ayında Kocaeli'nde gerçekleştirilecek olan Marmara Bölgesi bölge finallerinde Bilecik'i temsil edecekler. Lise kategorisinde Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesini temsilen nefer takımı birinci olurken, Bilecik Şeyh Edebali Anadolu Lisesi takımı ekip gölge takımı ikinci, Bozüyük Mustafa Şeker Anadolu Lisesi takımı zeka küpleri kategorisinde üçüncü olmuştur. Üniversite kategorisinde Elektro Mekanik takımı birinci, Lefke Of Legends ikinci ve Bozüyük Bilginleri üçüncü olmuştur. Yarışmada dereceye giren gençlere sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek madalya ve kupaları takdim edildi. Katılım sağlayan tüm gençlerimize teşekkür ederek Mayıs ayında yapılacak olan bölge finallerinde ilimizi temsil edecek gençlerimize şimdiden başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı