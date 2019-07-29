Genç milli boksörlerin ikinci etap kampı başladı

Genç Erkek Boks Milli Takımı, Bulgaristan'da 2-11 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da ikinci etap kampına başladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 22 sporcu katılıyor.

Sporcular şampiyonaya antrenman maçlarının yanı sıra günde çift idmanla hazırlanıyor.

Genç Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü İsmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın 9-15 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenen Vojvodina Altın Eldiven Boks Turnuvası'nda büyük başarı gösterdiğini belirtti.

Turnuvaya dünya boksunun yıldızlarının katıldığını anlatan Sarı, "Çok iyi bir netice aldık. Beş final oynadık. Bizim için önemli olan Avrupa Şampiyonası. Federasyon başkanımız Sayın Eyüp Gözgeç'in bize verdiği talimat, 'Olimpiyat takımı hazırlayın, geleceğin olimpiyat takımları olsunlar' şeklinde. Bizim de hazırlıklarımız hep o istikamettedir." diye konuştu.

Litvanya'da 7-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya da katılacaklarını aktaran Sarı, "Hedefimiz eylül ayında yapılacak Avrupa Boks Şampiyonası. Bu turnuva bizim maç eksikliğimizi gidermek amacıyla yapılacak. Burada 22 boksör, 6 antrenör arkadaşımızla beraber çalışma sürecimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA