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Genç kızın katil zanlısı sağlık kontrolünden geçirildi

Genç kızın katil zanlısı sağlık kontrolünden geçirildi Manisa'da sabah saatlerinde öldürülen 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş'ın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen katil zanlısı Yusuf A, sağlık kontrolünden geçirildi.

28.05.2020 19:44 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:49

Genç kızın katil zanlısı sağlık kontrolünden geçirildi

MANİSA - Manisa'da sabah saatlerinde öldürülen 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş'ın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen katil zanlısı Yusuf A, sağlık kontrolünden geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerine gitmek için Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi 813 Sokak üzerindeki evinden çıkan ve evinin yakınlarında erkek arkadaşı olduğunu iddia edilen Yusuf A. tarafından pompalı tüfekle göğsünden vurularak öldürülen Gülnur Kocabaş'ın otopsi işlemleri devam ederken, gözaltına alınan Yusuf A. emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolü için Manisa Şehir Hastanesine getirildi. Emniyet ekipleri eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısı Yusuf A, tekrar ekip otosuna bindirilerek, adliyeye sevk edildi.

Olayın geçmişi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sabah işe gitmek için kız arkadaşıyla servise doğru yürüyen Gülnur Kocabaş, sokak ortasında pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Olay Alaybey Mahallesinde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş, kız arkadaşıyla birlikte evden çıkarak servis aracına doğru yürümeye başladı. O sırada genç kızın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yusuf A., önünü kestiği Gülnur Kocabaş'a pompalı tüfekle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, talihsiz kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı Yusuf A., olayda kullandığı tüfeğiyle birlikte polise teslim oldu.

Gülnur Kocabaş'ın aslen Kütahya'nın Şaphane ilçesi doğumlu olduğu, ancak 2 yıl önce çalışmak için 26 yaşındaki ablasıyla birlikte Manisa'ya yerleştiği öğrenildi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde elektronik malzeme üretilen fabrikada çalışan Gülnur Kocabaş'ın katil zanlısı Yusuf A.'nın, Aydın'ın Söke ilçesinde yaşadığı onun da çalışmak için Manisa'ya geldiği öğrenildi. Zanlı Yusuf A. ile hayatını kaybeden Kocabaş'ın yaklaşık 1 yıl önce çalıştıkları fabrika da tanıştıkları belirlendi. Merkez Efendi Devlet Hastanesinde otopsi işlemleri devam eden Kocabaş'ın cenazesini ise aynı iş yerinde çalışan ve aynı evde kalan ablası teşhis etti. Kocabaş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yarın Kütahya ili Şaphane ilçesine defnedileceği öğrenildi.

Suç aletiyle birlikte polise teslim olan ve emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli Yusuf A.'nın Aydın'ın Söke ilçesinde hırsızlık ve kasten adam yaralama suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi. Yusuf A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Biz bir süredir arkadaştık. Kendisini seviyordum. Beni aldattığını öğrendim. Sabah evden çıkınca yanımdaki pompalı tüfekle göğsüne ateş ederek öldürdüm. Suçumu kabul ediyorum" dediği belirtildi.

Genç kızın katil zanlısı sağlık kontrolünden geçirildi

Kaynak: İHA

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