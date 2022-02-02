Genç kız istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
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Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen gençlerden biri, teknoloji ürünlerine erişimi kolaylaştıracak bir düzenleme istemişti. Genç kızın vergi indirimi isteğine olumlu yaklaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çalışma yapılması talimatı verdi ve bu konuda adım atılacağını müjdeledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da gençlerle bir araya gelmiş ve soruları yanıtlamıştı. Programda gençlerden biri, teknolojik aletlere ulaşmada kolaylık sağlanması için vergi indirimi istemişti. Genç kızın isteğini dikkate alan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat verdi.
ERDOĞAN OLUMLU YANIT VERDİ
Genç kız, "Gençlerin bilgisayar, telefon gibi ihtiyacı için vergi oranlarında bir düşüş gerçekleşebilir mi?" diye sormuş, Erdoğan ise "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yapalım, ondan sonra da bir atalım" demişti.
VERGİ İNDİRİMİ GELİYOR
Bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda bir adım atılacağının müjdesini verdi.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Trabzon'daki buluşmamızda bir gencimiz, teknoloji ürünlerine erişimi kolaylaştıracak bir düzenleme istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile bir çalışma yapacağız ve inşallah bu konuda adımı atacağız."
İşte o paylaşım: