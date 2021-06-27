Genç güreşçiler Almanya'da mindere çıkacak
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Genç güreşçiler Almanya'da mindere çıkacak

Genç güreşçiler Almanya'da mindere çıkacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası 28 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında Almanya'nın Dortmund kentinde yapılacak.

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası 28 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında Almanya'nın Dortmund kentinde yapılacak.

İlk olarak Serbest Stilde başlayacak Avrupa Şampiyonası için milli güreşçiler hazırlıklarını tamamladı. Genç güreşçiler son iki yılda Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 3'er altın madalya ile başarılı bir grafik çizdiler. Organizasyon geçtiğimiz yıl ise pandemi nedeniyle yapılamadı.

2018 Roma'da Serbest Stilde Ramazan Sarı ve Arif Özen altın madalya, Kadınlarda Zeynep Yetgil altın madalya kazanmıştı. 2019 İspanya'da ise Serbest Stilde Feyzullah Aktürk altın, Abdülvasi Balta ve Ahmet Duman gümüş, Ömer Faruk Çayır bronz madalya; grekoromende; Abdullah Toprak ve M.Hamza Bakır altın, Beytullah Kayışdağ bronz, Kadınlarda ise Zeynep Yetgil ve Kadriye Aksoy gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenecek olan şampiyonada ülkemizi serbest stilde şu isimler temsil edecek:

57 kg: Ahmet Karavuş - Ankara İLBANK

61 kg: Hamza Zopalı - Ankara TEDAŞ

65 kg: Burak Sinin- İst. BŞB

70 kg: Mevlüt Özdemir - Ankara TEDAŞ

74 kg: Taner Garip- İst. BŞB

79 kg: İsmail Küçüksolak - Ankara TEDAŞ

86 kg: Emre Çiftçi - Ankara ASKİ

92 kg: Murat Sezmiş - İst. Kağıthane

97 kg: Polat Polatçı - İst. BŞB

125 kg: Adil Mısırcı - Ordu BŞB - İSTANBUL

Genç güreşçiler Almanya'da mindere çıkacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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