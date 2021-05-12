Genç dergiciler, Kudüs için şiir okudu

Dijital Jenerasyon Derneğinin "Dijital Dergicilik Okulu" tarafından Kudüs adına şiir gecesi ve dua programı düzenlendi.

Dijital Jenerasyon Derneğinin "Dijital Dergicilik Okulu" tarafından Kudüs adına şiir gecesi ve dua programı düzenlendi.

Esmanur Yazan'ın moderatörlüğünü üstlendiği ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Dijital Jenerasyon Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Kahraman, Kudüs'ü dikili bir bayrak olarak gördüğünü dile getirerek, oradaki mücadelenin bir kutup yıldızı gibi herkese yön gösterdiği söyledi.

Kahraman, böyle programların Kudüs'e destek vermek adına önemli olduğunu altını çizerek, "Kudüs'ü bir merkez noktası, pergelin bir ayağı olarak görmek lazım. Bütün saatlerimizi, bütün anlamlarımızı Kudüs'le beraber düşünmek gerektiğine inanıyorum. Oradaki kardeşlerimizin üstlendiği bu yüce davaya dualarımızla destek olmalıyız ve duaların en başta kendimiz için olduğunu da aklımızdan çıkarmamız gerekir." dedi.

Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan gibi usta şairlerin eserlerinin yanı sıra kendi yazdıkları şiirleri de seslendiren öğrenciler arasında Kübra Gül Sol, Aleyna Yakut, Nevra Gözde Hatipoğlu, Meryem Küyük, Nisa Nur Savcı, Sümeyye Gümüş, Hatice Nesibe Aygün, Elif Dilker, Harun Talha Özsoy, Ayşe Çetin, Rabia Coşkun, Mustafa Sadık, Esma Akkoç, İrem Çiçen, Zahide Özkan, Mahir Toksoy ve Aliya Fatih yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı