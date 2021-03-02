Gemlik'teki çelik fabrikasında vinç operatörleri sanal gerçeklik teknolojisiyle kazasız eğitiliyor

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde çelik üretim fabrikasında çalışan vinç operatörlerine sanal gerçeklik teknolojisiyle eğitim veriliyor.

Fabrika bünyesinde kurulan Borçelik Teknik Akademide, yaşanabilecek sorunların önlenmesi ve sürecin daha güvenli hale getirilmesi için vinç simülatörüyle kurgulanan 100'den fazla senaryo ile sanal gerçeklik ortamında eğitim gerçekleştiriliyor.

Simülatöre giren operatörler, koltuğa oturarak sanal gerçeklik gözlüğünü takınca kendilerini bire bir fabrika görüntüsüyle yaklaşık 10 metre yükseklikteki vinç kabininde buluyor.

Sözlü başlayan eğitim, sanal gerçeklik uygulamalarıyla devam ediyor. Bazı sınavlardan geçen çalışanlar, başarı durumuna göre sahada görev alıyor.

Firmanın Ar-Ge, Bilgi Teknolojileri, Dijital Dönüşüm ve Yönetim Sistemlerinden sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mustafa Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirkette 85 vinç operatörü istihdam ettiklerini söyledi.

Vinç operatörlerinin eğitimlerini 8-10 metre yükseklikteki vinç kabininde yapmanın çok zor ve riskli olduğunu belirten Ayhan, "Eğitimler sırasında oluşabilecek herhangi bir kaza, çalışan insanlara ve tesise zarar verebilir. Bu yüzden vinç eğitimlerini yerde yapma düşüncesiyle yola çıktık. Ana çıkış noktamız iş sağlığı ve güvenliğiydi. Bu fikirle yola çıktığımızda aklımıza 4. Sanayi Devriminin (Endüstri 4.0) hayatımıza soktuğu sanal gerçeklik fikri geldi." dedi.

Ayhan, bu aşamada karşılarına iki zorluğun çıktığını, bunlardan birinin, vinç operatörüne kabinde yaşadığı deneyimi yerde yaşatabilmek olduğunu, koltuğu buna göre dizayn ettiklerini aktardı.

Vinç operatörünün yaptığı bütün hareketlerin deneyim olarak sanal gerçeklikte yaşanabildiğini ifade eden Ayhan, bu yüzden motorlu mekanizma geliştirdikleri bilgisini verdi.

Diğer zorluğun ise fabrikanın gerçek görüntüsü ve taşınacak bütün malzemelerin sanal gerçeklik gözlüğüyle vinç operatörünün karşısına getirilmesi, gerçek ortamı yaşayabilmesi olduğunu kaydeden Ayhan, "Hem donanım hem de sanal gerçeklik yazılımıyla bunu şu anda vinç operatörlerimize yaşatabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Patent başvurusunu da yaptık"

Operatörlerin, eğitimi tamamlayıp belgesini aldıktan sonra vinç kabininde görevine başladığını dile getiren Ayhan, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 20 vinç operatörümüzü bu eğitimden geçirdik. Tabii biz bunu kendi firmamız için dizayn ettik ve fabrikanın gerçek görüntüsüyle sanal gerçeklik yazılımımızı hazırladık fakat bu sadece Borçelik ile sınırlı kalmamalı. Bu sanal gerçeklikle yapılmış vinç simülatörü dünyada bir ilk. Bunun patent başvurusunu da yaptık. Sadece kendi şirketimiz için değil, farklı şirketlerin de bunu deneyimlemesi üzerine bir iş modeli kurguladık. Hem burada bu eğitimi alabilirler hem de isteyen kişiler bu vinç simülatörünü satın alıp kendi organizasyonlarında da kullanabilirler."

Bir operatörün eğitilmesinin yaklaşık 4 saat sürdüğünü belirten Ayhan, eğitim sonrasında çalışanların gerekli testlerden geçerek belgesini almaya hak kazandığını sözlerine ekledi.

Simülatörde eğitim alarak vinç operatörü olan Gülşen Eren, fabrikada deneyimledikleri birçok şeyi önce simülatörde gördüklerini anlatarak, "Sanal gerçeklik gözlüğü fabrikanın tamamen bir yansımasını gösteriyor. Uygulamanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Simülatördeki joystick ve düğmeler vinç kabindekiyle aynı. Hatta kabindeki titreşimi de hissedebiliyorsunuz. Simülatörde ekranda insanların geçişleri görünüyor, korna ve diğer ayrıntılar bire bir sağlanmış durumda." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır