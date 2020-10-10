Gemlik Belediyesi bir kez daha zeytin üreticisinin yanında

Cuma günü akşam saatlerinde başlayan şiddetli dolu ve yağmur, bu kez de Engürücük, Kurtul, Umurbey ve Kurşunlu'daki zeytinliklere hasar verdi.

Cuma günü akşam saatlerinde başlayan şiddetli dolu ve yağmur, bu kez de Engürücük, Kurtul, Umurbey ve Kurşunlu'daki zeytinliklere hasar verdi. Geçtiğimiz hafta Kumla, Karacaali ve Narlı bölgesi dolu yağışından meydana gelen yaraları sarmaya başlamışken bu kez ilçenin güney bölgesi afet derecesindeki yağışlardan zarar gördü.

Cuma günü saat 17.00 sularında başlayan yoğun yağışlar bir kez daha zeytin üreticisini vurdu. Daha önce görülmemiş şiddette meydana gelen doğu yağışı sırasında gökyüzü karardı, kısa süre göz gözü görmedi, hatta Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin de bulunduğu Sunğipek Yerleşkesi'ne yıldırım düştü. Neyse ki yıldırım düşmesi sonucu can ve mal kaybı yaşanmadı. Fakat özellikle yüksek yerlerdeki zeytinlikler yağışlardan zarar gördü. Çevre sakinlerinin "zeytinin vuruk alması" olarak tanımladığı, daldaki zeytinin sert yağış nedeniyle zarar görmesi nedeniyle tonlarca ürün kullanılamaz hale geldi. Yağış bazı bölgelerde ise zeytini dalından kopararak ağaç diplerine döktü. Hasadı yaklaşan ürün, önemli derecede değer kaybetti.

Zeytin üreticisinin yağış karşısında yaşadığı mağduriyete bir kez daha kayıtsız kalmayan Gemlik Belediyesi, Cumartesi günü erken saatlerde sırasıyla Engürücük, Kurtul, Umurbey ve Kurşunlu'daki üreticiler ile bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcıları Bayram Demir, Zeynep Akış Serintürk ile daire müdürlerinin katıldığı ziyaretlerde muhtarlar ile görüşen Gemlik Belediyesi ekipleri, zeytinliklerde incelemelerde bulunarak köylünün yaşadığı mağduriyetin boyutlarını araştırdı. Kurşunlu bölgesinde, daldaki zeytinlerin vuruk alarak çürümeye başladığı görülürken, daha aşağıdaki zeytinliklerde de önemli derecede hasar meydana geldiği görüldü.

Başkan Sertaslan: "Dünyanın en kaliteli zeytinini kaderine terk etmeyiz"

Zeytin üreticisinin durumu hakkında bilgi alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, geçen hafta meydana gelen yağışlarda ürünü zarar gören zeytincilerden 100 ton olarak yola çıkıp yaklaşık 200 ton zeytini kilosu 4 Liradan aldıklarını belirterek, üreticilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti. "Dünyanın en lezzetli ve kalitesi sofralık zeytinini kaderine terk edemeyiz" diyen Başkan Sertaslan "ekiplerimiz yağışlardan sonra geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdüler. Sabah erken saatlerde ise köylere ulaşarak zeytincinin durumunu incelediler. Çalışmalarımız sürüyor. Ortaya çıkacak sonuçlara göre Gemlik Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı