Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 3 Haziran puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 3 Haziran puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 3 Haziran puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
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3 Haziran 2021 Perşembe günü Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta puanları verildi. Oluşan son puan durumuna göre Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 3 Haziran puan durumu nedir? 3 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

3 Haziran 2021 Perşembe günü Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta puanları verildi. Oluşan son puan durumuna göre Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 3 Haziran puan durumu nedir? 3 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?İşte detaylar haberimizde…

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi Seda Hanım oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi Seda Hanım oldu.

Gelinim Mutfakta 719. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı!

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ayten Hatamova Gürüf ve Seda Yılmaz aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

3 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

1. Seda: 23

2. Ayten: 15

3. Yağnur: 9

4. Deniz: 6

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