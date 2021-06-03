Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 3 Haziran puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

3 Haziran 2021 Perşembe günü Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta puanları verildi. Oluşan son puan durumuna göre Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 3 Haziran puan durumu nedir? 3 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?