Gelibolu'da Şüpheli Ölüm

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede hurdacılık yapan ve yalnız yaşayan 72 yaşındaki Süleyman Babadağlı, Alaeddin Mahallesi'ndeki Dere Sokak'ta tek katlı evinden bir süre dışarı çıkmayınca komşuları durumdan şüphelendi.

Komşularının durumu polise bildirmelerinin ardından evde yapılan aramada Babadağlı'nın cesedi bulundu.

Süleyman Babadağlı'nın cesedi, buradaki ilk incelemenin ardından kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına gönderildi.