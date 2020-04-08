Gelecek Partisi İzmir "esnaf masasi" kurdu
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Gelecek Partisi İzmir "esnaf masasi" kurdu

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanlığı tarafından Covid 19 ile zor günler geçiren kentteki esnaflara daha etkin çözümler sunmak için "Esnaf Masası" kuruldu.

08.04.2020 09:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:04
Gelecek Partisi İzmir

İl Başkanı Cem Kavur'un talimatıyla kurulan masanın sorumluluğu il başkanlığında yönetim kurulu üyesi olan İzmir Odun ve Kömür Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Orhan Koş'a verildi.

Toplumun farklı kesimlerinin sorunlarının çözümü için çalışmalar yapan Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cem Kavur, bu kez esnafın sorunlarının daha iyi tespiti için il başkanlığı bünyesinde esnaf masası kurdu.

Kurulan Esnaf Masası ile yönetim sürecine esnaf kardeşlerimizi de dahil edeceğiz diyen Başkan Kavur, "Korona Virüse'ne karşı tedbirli olurken, aklıselim içinde ticaretine devam eden esnafımız ciddi sorunlar yaşıyor. Süreç ister istemez iş hacimlerine ve cirolara yansıyor. Bunun dışında belli günler kapatılan kuyumcular veya tamamen müşteri kabul etmesi yasaklanan berberler, kuaförler vb. sektörlerde var. Esnafımız iş yapmıyor ama kiraları, vergileri, personel maaşları işliyor. . Bu esnaflarımızın sorunları her geçen gün büyüyor. Bu sebeple Korona Virüs salgınının esnafımıza etkileri ve esnafımızın ekonomik olarak koruması için alınması gereken önlemler için projeler üreteceğiz. Kurduğumuz bu esnaf masası ile esnaf teşkilatımızın sorunlarını çok yönlü analiz edeceğiz" dedi.

Partinin kapısının her zaman Esnaflara açık olacağını söyleyerek sözlerine devam eden Başkan Kavur, "Esnafımızın her geçen gün artan sorunlarının çözümü için projeler üretmek için Esnaf teşkilatının tanınmış isimlerinden olan İzmir Odun ve Kömür Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Orhan Koş'a 'Esnaf Masası' nı kurma görevini tevdi ettik. Sayın Başkana görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Esnafımızın sesi Gelecek Partisi'nde daha gür çıkıyor diyen Oda Başkanı Koş, "Esnaf, ekonominin direğidir. Halkın nabzının attığı yer esnafın dükkânlarıdır. Maalesef bu günlerde tüm ülke esnafının olduğu gibi İzmir esnafı da çok zor günler yaşıyor. Küçük esnaflarımız batıyor. Bunun dışında genelgeyle kapatılan işyerleri de var.Virüs salgını nedeniyle dükkânını kapatan esnafa yakmadığı elektrik, kullanmadığı doğalgaz için fatura geliyor. Esnaf arkadaşlarımız çoğu zaman siftahsız dükkân kapatıyor. Birçok esnafımızın cebinde evinin günlük geçimini sağlayacak para yok. Dükkân işleten esnaflar ve bunların yanında çalışan personelleri, ustaları, kalfaları, çırakları perişan halde. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bunun bilincindeyiz ve sorunları siyasi mecrada dile getirmek arzusundayız. Bu sebeple sayın il başkanıma kurduğu bu esnaf masası için çok teşekkür ediyorum. Hem beklentileri hem sorunları tespit edip bunu ilgili mecralara sunacağız" dedi

Esnafın bugünkü ortamı en az zararla atlatması ve derdine derman olmak için çalışacaklarını söyleyen Oda Başkanı Koş, "Hedefimiz, esnaf ve sanatkârlarımıza hizmet edip, sorunlarını çözmek. Bu süreçte ahilik ruhuyla sorunları takip edip masaya yatıracağız. Esnaflarımıza yakışanı yapacağız. Projelerimiz olacak. Korona Virüs tedbirlerinin ticari hayata etkileri ve sektörlerin süreci en az zararla atlatabilmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerini esnaflarımızdan alacağız. Meslek odalarımızla sürekli istişare halinde olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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