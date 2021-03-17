GEKA'dan Karacasu Belediyesi'ne 944 bin TL'lik hibe
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GEKA'dan Karacasu Belediyesi'ne 944 bin TL'lik hibe

17.03.2021 09:16 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:26
GEKA'dan Karacasu Belediyesi'ne 944 bin TL'lik hibe

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2020 yılı Alternatif Turizm Altyapısı Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Karacasu Belediyesi Projesi için 944 bin 111 lira hibe almaya hak kazandı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2020 yılı Alternatif Turizm Altyapısı Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Karacasu Belediyesi Projesi için 944 bin 111 lira hibe almaya hak kazandı. 'Aphrodisias Kültür Yolunda Karacasu Molası' adlı projesini GEKA'ya sunan 5 kişilik Karacasu Belediyesi Proje Ekibi mutlu sona ulaştı.

GEKA, Karacasu ilçesine 4 yatak kapasiteli bungalov ev, 24 çadır kapasiteli kamp alanı ve 18 araç kapasiteli karavan parkı tesisi kazandırılacak 1 milyon 258 bin 814 TL'lik projeye 944 bin 111 TL destek verdi. GEKA 2020 yılı Alternatif Turizm Altyapısı Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Karacasu Belediyesi'nin gerçekleştireceği 'Aphrodisias Kültür Yolunda Karacasu Molası' adlı proje Büyükdağlı Mahallesi 568 ada 1 parselde hayata geçirilecek. - AYDIN

GEKA'dan Karacasu Belediyesi'ne 944 bin TL'lik hibe
GEKA'dan Karacasu Belediyesi'ne 944 bin TL'lik hibe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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