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GEKA yönetim kurulu toplantısı Denizli'de yapıldı

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Ekonomi
GEKA yönetim kurulu toplantısı Denizli'de yapıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 143'üncü yönetim kurulu toplantısı, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 143'üncü yönetim kurulu toplantısı, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in ev sahipliğinde gerçekleşti.

GEKA'dan yapılan açıklamaya göre, GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in başkanlığında yapılan toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Atik, yönetim kurulu olarak önceki toplantıdan bu yana ajansın hayata geçirdiği çalışmaları gözden geçirdiklerini, önümüzdeki dönem planlanan proje ve faaliyetleri görüştüklerini ifade etti.

Ajansın hayata geçirdiği Güney Ege Tanıtım Portalı hakkında bilgi veren Atik, "Güney Ege Bölgesi'nde turizmin bütüncül biçimde tanıtımını sağlayacak bir yaklaşımla, turizm öğelerinin tanıtılmasına yönelik interaktif bir harita ve rota oluşturma sistemini içeren Güney Ege Tanıtım Portalı 'guneyegeturkiye.com' alan adıyla yayına başlamıştır. İllerimizdeki turizm öğeleri ve destinasyonlar hakkında detaylı içerikler sunan ve ziyaretçilerin kendi gezi rotalarını oluşturmalarını sağlayan tanıtım portalının sosyal medya hesapları da aktif hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Güney Ege'deki sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla GEKA'nın yürüttüğü, 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında bölgeden 5 projenin başarılı bulunarak değerlendirmeyi geçtiğini bildiren Atik, söz konusu projelerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının son onayı sonrasında uygulamaya alınacağını ve toplam 5 milyon lira destek sağlanacağını belirtti.

Bölge kalkınmasına hız kazandıran özel nitelikli projelerin hayata geçirildiği güdümlü proje çalışmalarına da değinen GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Atik, Söke'de Pamuk Lisanslı Depo, Denizli'de Mesleki Eğitim ve Test Merkezi ile Muğla'da Apiterapik Ürünler Üretim Merkezi Güdümlü Proje çalışmalarının mevcut durumunu ele aldıklarını kaydetti.

Atik, GEKA'nın hazırlıklarına devam ettiği "2021 yılı Finansman Desteği Programı"nı önümüzdeki günlerde ilan etmeyi planladıklarını bildirdi.

GEKA yönetim kurulu toplantısı Denizli'de yapıldı

GEKA yönetim kurulu toplantısı Denizli'de yapıldı

GEKA yönetim kurulu toplantısı Denizli'de yapıldı

GEKA yönetim kurulu toplantısı Denizli'de yapıldı

GEKA yönetim kurulu toplantısı Denizli'de yapıldı

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Ekonomi Haberleri
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Haber: GEKA yönetim kurulu toplantısı Denizli'de yapıldı - Haberler Ekonomi
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