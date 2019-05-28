Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan Rage 2 oyunu incelemesi! İşte tüm merak edilenler

Haberler.com/Özel - Cem Sümbül

Bethesda ve id Software firmalarını bir araya getiren Rage 2, ilk oyunun tadı damakta bırakan atmosferi ve söz konusu iki firmanın muhteviyatı yüzünden büyük merakla bekleniyordu. Yayınlanan videolar ve ekran görüntüleri, koca bir eğlence parkında abartılı aksiyonlar vadeden bir yapımı işaret ediyordu. Peki biz oyuncular bu dünyaya ne kadar inanacaktık? İnanmadığımız bir hikayenin içinde eğlenmek mümkün müydü? Rage 2, bu soruları yanıtlıyor.

İlk oyunun 30 yıl sonrasındayız. Authority adlı bir örgüt, bölgenin yönetimini üstlenmiş durumda. Bu topluluğun başında da General Martin Cross adlı Mad Max: Fury Road'daki "Ölümsüz Joe"yu andıran bir karakter yer alıyor. Oyunun başında Cross, üvey annemiz Prowley'i öldürüyor. Biz de bu vahşi dünyada hayatta kalmak ve intikam almak için Authority'ye ve General Cross'a baş kaldırıyoruz. id Software, Doom serisinde de hikayeyi geri plana itip oynanışa ve bunun getirdiği heyecana oynamayı seviyor. Rage 2'de de basit bir hikaye uydurup, oyuncuyu yine aksiyonun ortasına bırakmış. Ne dallanıp budaklanan bir hikaye, ne karakterlere dair ilerledikçe derinleşen yan öyküler... Hiçbir şey yok. Doom'u alıp daha farklı bir atmosferin içine yerleştirmişler. Hatta ilk Doom'un efsane silahı BFG 9000 bile yapımda yer alıyor.

KİM DAHA KÖTÜ?

Oynanış açısından baktığınızda daimi bir kargaşanın içerisinde hissediyorsunuz. Yani "Biraz soluklanayım, gizli gizli ilerleyeyim" diye bir şey yok. Oyunda tek kural var; saldır! Düşman için de tek kural var; saldır! Atla, zıpla, öldür, patlat, yık... Özel güçlerimiz de var. Bunlar da tıpkı silahlar gibi geliştirilebiliyor. Zaten geliştirdikten sonra tam bir ölüm makinesi haline geliyorsunuz. Aslında oyunda General Cross'dan daha kötü bir karakter varsa o da biziz. Çünkü ne hikayedeki amacımıza inanıyoruz ne de bizi karşımıza çıkan her şeyi katletmeye iten motivasyona... Safi katliam.

Rage 2'nin atmosferi de sorunlu. Daha videoları ve ekran görüntüleri yayınlandığında gereksiz biçimde renkli bulduğum atmosfer, oyunda daha da boğucu olabiliyor. Bu noktada ilk Rage, Mad Max oyunu ve Fallout'lar daha başarılı gözüküyordu. Sonuçta felaket sonrası dönemdeyiz, bu renklilik ve düzen bizi, atmosfere de inanmamaya itiyor. Hikayeye inanmadık, atmosfer de içine çekmedi... Diyaloglar da son derece basit. Ee ne var bu Rage 2'de?

AKSİYON, AKSİYON VE AKSİYON...

Yanıt basit; aksiyon! Bir Doom oyun modu gibi bir yapım olmuş Rage 2. Açık dünyada serbestçe aksiyona doyuyorsunuz. Vuruş hissi güzel, abartılı parçalanmalar güzel. Ancak bunların hepsi, inandırıcı olmayan bir hikayenin içinde adeta çürüyor. Çürüyor diyorum, zira oyuna başladığınızda bir hevesle ilerliyorsunuz. Ancak ilerledikçe tadınız kaçmaya başlıyor. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor ve oyunu kapatıyorsunuz.

18 yaş sınırı getirilen Rage 2'de vahşeti bir kenara alabilseniz, aslında hikayesiyle, sunumuyla, basit diyaloglarıyla ortaya çok daha küçük bir yaş kitlesine hitap eden bir oyun çıkar. Görsel olarak Rage 2'de, günümüz için ortalama, hatta itiraf etmek gerek ki bazen ilk oyunun bile gerisinde diye düşündüğünüz enstantaneler görüyorsunuz. Bunun da sebebi oyunun, id Software'in değil bir diğer geliştirici olan Avalanche Studios'un Apex Engine'i ile geliştirilmesi. Muhtemelen Apex Engine'i, koca haritayı tek seferde hızla yüklemek gibi avantajlar sağladığı için seçmişler. id'nin oyun motorları göze son derece hoş gelseler de, açık dünya bir oyun için hantal oldukları su götürmez bir gerçek.

Seslendirmelere baktığımızda, burada enteresan bir bug ile karşılaştım. Bazen sesler aniden kesiliyor. Hatta tüm ortam sesleri kesiliyor. Araştırdığımda bunu pek çok kullanıcının yaşadığını öğrendim. Bu bug, en kısa sürede düzeltilecektir.

Genel olarak Rage 2, neredeyse hiçbir unsuruyla inandırıcı değil. Ne hikaye, ne yarattığı atmosfer, ne karakter derinliği, ne görseller, ne de seslendirmeler, Rage 2 ile 20-25 saat geçirmenize yetmiyor. Eğer, "Ben gelişigüzel çevreye yaylım ateşi açayım, koşturayım, zıplayayım" istiyorsanız, Rage 2 sizi biraz oyalayabilir ama her şeyden önce bir hikayenin peşine takılmaya meraklıysanız, Rage 2'den uzak durmanız en iyisi olabilir. Maalesef Bethesda ve id Software'in vasat oyunlarına bir yenisi daha eklendi.