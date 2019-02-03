Geçimini Yoğurt Satarak Sağlıyor

Siirt'te yaşayan Mehmet Cemil Yördem, 43 yıldır köylülerden aldığı yoğurdu satarak geçimini sağlıyor.

Yördem, yaptığı işle hem köylülere, hem şehirde yaşayan vatandaşlara hizmet ettiğini söyledi.

Müşterilerinin siparişlerini satın aldığı köye göre verdiğini belirten Yördem, "Her gün taze günlük yoğurt geliyor. İsteyenlere taze süt de getiriyoruz. Günde keçi, koyun ve inek sütünden yapılan 75 kap yoğurt satıyorum. Hepsinin müşterisi ayrı." ifadelerini kullandı.

Çarşının eski yıllara oranla hareketliliğini yitirdiğini kaydeden Yördem, talep üzerine yoğurtları İstanbul, Bursa ve Yalova'ya da gönderdiğini sözlerine ekledi.

Köylülerden Metin Kara, yıllardır hazırladıkları yoğurdu Yördem'e sattığını ve bu şekilde geçimini sağladığını söyledi.

Vatandaşlardan Yusuf Aydın ise 20 yıldır Yördem'den yoğurt aldığını ve temiz ve doğal olduğu için severek tükettiklerini belirtti.

Kaynak: AA