Gazze'de Bahreyn Çalıştayı'na karşı ulusal konferans (2)

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Bahreyn'deki çalıştayla İsrail'e işgali genişletmesi ve Batı Şeria'da kontrolü sağlaması için "yeşil ışık" yakıldığını söyledi.

Filistinli grupların "Yüzyılın Anlaşması" planı ve Bahreyn Çalıştayı'na karşı Gazze'de düzenlediği Filistin Ulusal Konferansı'nda konuşan Heniyye, Bahreyn'deki çalıştayın, ekonomik kılıf altında siyasi bir çalıştay olduğunu ve ekonomik teşvikler vererek Filistin meselesinin tasfiyesinin amaçlandığını vurguladı.

Konferansta konuşan İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale de "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen ABD'nin Orta Doğu barış planının Filistin davasının tasfiyesini amaçladığını belirtti.

Batı Şeria başta olmak üzere Filistin'den mümkün olduğunca çok sayıda Filistinlinin tehcir edilmesi, Arap ulusunun siyonist oluşum lehine savaşlara katılması ve kayıplar vermesinin Yüzyılın Anlaşması planının amaçları arasında bulunduğunu söyleyen Nehale, "Silahlarımızı ve direnişimizi korumak zorundayız. Düşman, direnişçi de olsak barışçıl da olsak bizi istemez." ifadesini kullandı.

Nehale, "Siyonist Manama çalıştayına karşı bütün Filistinlilerin katılacağı bir çalıştay düzenleme çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

"Filistin halkı komplolara karşı birlik içinde"

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Fayiz Ebu İyta ise Filistinli grupların Bahreyn Çalıştayı ve Yüzyılın Anlaşması'na karşı birlik içinde olduğunu vurguladı.

"Halkımız Filistin davasına yönelik tüm komplolarla mücadelede birlik içindedir." diyen İyta, Filistin davasının Arapların önemli meselelerinden biri olmaya devam edeceğini kaydetti.

İyta, "Ulusal projemizi tasfiye etmek isteyen halkımızın düşmanlarına fırsat vermemek için Filistinli gruplara bölünmenin bitirilmesi, uzlaşıya varılması ve birlik sağlanması için çalışma çağrısı yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA