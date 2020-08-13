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Gazprom, 277 milyar ruble zarar etti

Rusya'nın en büyük doğal gaz şirketi Gazprom bu yılın ilk yarısında 277 milyar ruble zarar açıkladı.

Gazprom, 277 milyar ruble zarar etti
13.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:56

Rusya'nın en büyük doğal gaz şirketi Gazprom bu yılın ilk yarısında 277 milyar ruble zarar açıkladı.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin bu yılın ilk yarısında 2019'a göre yüzde 26 azalarak 1,8 trilyon rubleye (yaklaşık 25 milyar dolar) düştüğü belirtildi.

Söz konusu dönemde, şirketin Türkiye'ye doğal gaz ihracatının yüzde 42 azalarak 4,7 milyar metreküpe gerilediği aktarılan açıklamada, Gazprom'un 2020'nin ilk yarısında 277 milyar ruble (yaklaşık 3,8 milyar dolar) zarar ettiği bildirildi.

Açıklamada, şirketin Avrupa'ya doğal gaz ihracatının yılın ilk 6 ayında yüzde 18 azalarak 78,9 milyar metreküpe düştüğü, Çin'e ise Aralık 2019'da faaliyete geçen Sibirya'nın Gücü boru hattıyla 1,6 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiği belirtildi.

Rus enerji devi zor günler geçiriyor

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi konumunda bulunuyor.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 13 gerileyerek 82 dolara indi. Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için bin metreküp doğal gaz fiyatının 90 ila 100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tahminlerine göre, küresel doğal gaz talebinin bu yıl yüzde 4 azalarak rekor seviyede düşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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