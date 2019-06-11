Gazişehir Gaziantep, Sumdica ile prensipte anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Romen teknik adam Marius Sumdica ile prensipte anlaşmaya vardı.

Süper Lig'e adım atan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları devam ediyor. Sportif direktör olarak Ayhan Akman ile anlaşan kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktör olarak ise bir dönem Kayserispor'u da çalıştıran Romen teknik direktör Marius Sumdica ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Geçtiğimiz dönem Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımını çalıştıran Rumen teknik adamın önümüzdeki günlerde mukavele için Gaziantep'e geleceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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